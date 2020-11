Joaquín Prat, apartado durante un día de su programa: el motivo de su ausencia Ecoteuve.es 26/11/2020 - 15:35 0 Comentarios

Mediaset activó el protocolo de coronavirus pero la PCR ha dado negativo

Joaquín Prat no pudo presentar este miércoles el programa Cuatro al día después de que Mediaset activase su protocolo ante un posible positivo por coronavirus. En su lugar, Mónica Sanz se hizo cargo del programa en un día muy destacado, marcado por la muerte de Maradona.

"Joaquín Prat no presentó la edición de ayer de Cuatro al día como medida de precaución ante un posible positivo de Covid", ha explicado Mediaset. "Seguimos los protocolos establecidos a la espera de conocer el resultado de la PCR".



Al rato, la compañía ha explicado que el presentador ha dado negativo en la prueba, por lo que sí podrá conducir el programa esta tarde. Joaquín Prat, sin embargo, no ha participado por la mañana en El programa de Ana Rosa, ya que todavía no se sabía el resultado de la PCR.

Emma García, positivo en coronavirus

Por otra parte, Mediaset también anunció hace unos días el caso de Emma García. La presentadora vasca sí dio positivo en una de las pruebas el pasado viernes y tuvo que ausentarse de Viva la vida durante todo el fin de semana.

En su lugar, Sandra Barneda se hizo cargo del programa. Se desconoce si la presentadora se incorporará este fin de semana o alargará más días su confinamiento.