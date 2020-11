Susanna Griso defiende las lágrimas de Irene Montero: "A mí me entraron unas ganas tremendas de llorar aquí" Ecoteuve.es 26/11/2020 - 15:03 0 Comentarios

La presentadora de 'Espejo Público' empatiza con la ministra de Igualdad

Las lágrimas de Irene Montero durante un acto con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista parece haber molestado a algunas voces de la política y los medios de comunicación. La ministra de Igualdad no pudo aguantar la emoción durante un discurso en el que acabó dando las gracias al movimiento feminista, ya que considera que son las responsables de que exista una cartera como la suya.

Las imágenes de la portavoz de Podemos ha causado cierto revuelo entre aquellos que han tildado el gesto de oportunista. Este miércoles Francisco Rosell, director de El Mundo, fue uno de los que reprochó lo sucedido en Espejo Público: "Aunque hay que entenderle esa reacción, los ministros vienen para resolver los problemas", defendió el director de El Mundo.

Enseguida, Susanna Griso le llevó la contraria, asegurando que "una cosa no quita la otra". "Los ciudadanos lo que quieren son ministros que resuelvan sus problemas. Imagínate que el Ministro del Interior, cuando estuvo el otro día en Canarias, se pone a llorar", comparó entonces el tertuliano.

Griso volvió a defender a Irene Montero, señalando que de haberle ocurrido a Marlaska, "no hubiese pasado nada, le hubiese humanizado". "La humanidad de un político es cuando se encierra en su despacho y llora por un problema que no puede resolver", insistió Rosell.

"Pero eso no siempre lo puedes controlar", le hizo saber la catalana, poniéndose a ella misma de ejemplo por algo que sucedió en su plató tan solo un día antes. "Ayer entrevisté al pescador que rescató a unos chavales de una patera en Lanzarote y se le quedaron otros por el camino. Dijo que hubo un niño al que oyó llorar y cuando volvió, ya no estaba, por lo que dio por hecho que se había ahogado. Me entraron unas ganas tremendas de llorar aquí", reconoció la periodista.

"Hice un esfuerzo de contención enorme", ademitió. "¿Qué me hubieses dicho? ¿Que hay que llegar al plató de televisión llorada?", reprochó a su compañero, insistiendo en que "no siempre puedes hacer un ejercicio de contención".