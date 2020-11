"Se te puede tronchar el pene": la advertencia sexual de Broncano que horrorizó a Camilo Ecoteuve.es 26/11/2020 - 14:43 0 Comentarios

El cómico sorprende al artista colombiano en su visita a 'La Resistencia'

David Broncano recibió este miércoles la visita de Camilo. El cantante colombiano, ahora mismo uno de los mayores referentes internacionales en la música latina, visitó el plató de La Resistencia y demostró un gran sentido del humor, entrando al juego de todas las bromas y dinámicas que le proponía el presentador del programa de Movistar+.

En un momento dado de la entrevista, el cómico se interesó por cómo era la Semana Santa de Colombia. El invitado explicó que allí se celebra también de forma especial, con procesiones y tradiciones de festejo. "Es que allí sois más salseros. ¿Puede ser que al segundo día os hayáis olvidado de Jesucristo?", preguntó entre risas el jienense.

Camilo contó que durante esa semana "no se puede ni comer, ni follar": "Dicen que en Semana Santa no se puede, porque si lo hacen, se pueden quedar pegados. Como los perritos", declaró el cantante, sorprendiendo a Broncano. "¿Tú lo has probado en esa fecha? Supongo que sí...", insistió el humorista mientras Camilo aseguró que no se acordaba.

"Se te puede tronchar el pene": el consejo sexual de Broncano al cantante Camilo

Aprovechando el momento, Broncano preguntó a Camilo cuál era la experiencia más accidentada que había tenido mientras mantenía relaciones sexuales. "¿Algo cachondo que merezca la pena contar? La típica cosa que te caes, que te agarras mal, que se te troncha el pena... ¿Sabes que eso puede pasar?", le preguntó al entrevistado.

"¿Eso se puede fracturar, no?", respondió Camilo, horrorizado al imaginarse la situación. "El pene tiene por dentro como una especie de túnica, que envuelve a lo de dentro, como una fibra muscular. Si de pronto le pegas a contrapié... Sabes que hay un momento en el que igual ella se mueve y no pega donde tiene que pegar, pega en el poste y entonces ahí se te troncha y físicamente se rompe", le advirtió el presentador. "Ten cuidado con eso", le aconsejó mientras el invitado tomaba nota entre risas.