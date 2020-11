David Bustamante habla por primera vez de su problema con la comida: "Me castigaba por comerla" Ecoteuve.es 13:40 - 26/11/2020 0 Comentarios

El cantante asegura que durante el confinamiento engordó hasta ocho kilos

David Bustamante se abrió en canal por primera vez para hablar en televisión de sus problemas con la comida. El cantante fue este miércoles el invitado de El show de Bertín, el programa que presenta Bertín Osborne en Canal Sur.

"Tenía una mala relación con la comida, la usaba como premio y luego me castigaba por comerla", confesó el cantante que 'nació' en Operación Triunfo. "Ha sido una lucha muy dura, todos tenemos espejo en nuestras casas".

Bustamente contó a Bertín también que durante el confinamiento engordó ocho kilos, como tantos millones de españoles. "Me dio por cocinar y lo hacía muy bien". Ahora ha vuelto a recuperar su peso: "Me cuido con mi dieta y mi entrenador".

Bustamante, a Bertín: "Soy un disfrutón, pero no soy gastón"

Por otra parte, Bustamante también habló de toda la fortuna que ha acumulado durante su trayectoria: "No soy un tío mirado en ese aspecto. Soy un disfrutón, pero para mí no soy gastón, regalar sí me gusta".

"Si un amigo no puede le invito a las vacaciones al mismo hotel que yo, a mis padres que no les falte de nada, mi mayor privilegio es poder regalarle las cosas a mis seres queridos", afirmó el de San Vicente de la Barquera.

