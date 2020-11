"Me ha parecido patético": la crítica a las lágrimas de Irene Montero que no gustó a Cintora Ecoteuve.es 26/11/2020 - 11:14 0 Comentarios

La periodista Paloma Cervilla reacciona al ver el vídeo de la ministra de Igualdad

El programa Las cosas claras, que presenta Jesús Cintora en TVE, comentó las imágenes de las lágrimas de Irene Montero en un acto del día contra la violencia de género. La primera en hablar fue Paloma Cervilla, colaboradora y periodista en ABC.

"Me ha parecido patético que la ministra aparezca llorando. Es que no tengo palabras", dijo la tertuliana. Inmediatamente, el presentador saltó extrañado: "¿Patético por qué?", preguntó Cintora.

Ana Pardo de Vera o Javier Casqueiro también se le echaron encima. "Se emociona en directo y está en todo su derecho", dijo este último. "A mí, una persona que puede hacer algo por la violencia de género, y que hay un pacto por la violencia de género y no se ha hecho nada, no me parece que en un acto...", explicó Cervilla.

Enganchón entre Pardo de Vera y Cervilla

"Eso es muy feminista. Testosterona pura", espetó Pardo de Vera. "Oye, aquí feministas somos todas", contestó Cervilla, mientras que Pardo de Vera insistía: "Unas más que otras. A ver por qué no puede llorar ella si le apetece llorar". "A mí nadie me ha regalado nada en la vida y para feminista yo. No me parece que una ministra del Gobierno de España aparezca así en un acto", terminaba Cervilla.

