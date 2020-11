Vídeo: Maradona cantó en Cuatro su histórico gol contra Inglaterra en el Mundial de México'86 Ecoteuve.es 25/11/2020 - 20:13 0 Comentarios

El futbolista argentino fue entrevistado en el programa 'Maracaná 06'

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, ha fallecido este miércoles 25 de noviembre, a los 60 años, tras sufrir una parada cardiorrespiratoira en su casa de la localidad de Tigre.

Maradona, ganador del Mundial 86 con la selección argentina, fue ingresado de urgencia hace tres semanas en una clínica de la ciudad de La Plata, por un problema relacionado con el bypass gástrico al que se sometió en 2005, y ha fallecido esta tarde, causando una gran conmoción en el mundo del fútbol.

El astro argentino estuvo muy vinculado a España y llegó a vivir en Madrid durante varios años tiempo después de retirarse. En 2006, Maradona protagonizó una histórica entrevista en Cuatro durante su visita al programa deportivo Maracaná 06, espacio futbolístico creado en sus orígenes por la que por aquel entonces era la cadena en abierto del Grupo Prisa.

Maradona narró en Cuatro su gol contra Inglaterra que le llevó al Olimpo del fútbol

Durante su charla con Paco González y Maldini, Diego Armando Maradona hizo un repaso a toda su trayectoria como futbolista. Además, opinó sobre la lista de jugadores seleccionados por Luis Aragonés para el Mundial de Alemania que ese mismo año acabaría comentando junto a los principales periodistas deportivos de la cadena.

"Me gusta la lista de España y creo que pueden estar entre los cuatro mejores del mundo. Ya tienen experiencia para dar el salto de calidad", comentó el bonaerense, que confesó echar en falta a Fernando Morientes. "Es un jugador que puede solucionar las cosas cuando al equipo no le vengan bien las cosas", defendió antes de asegurar que veía como favorita a Brasil.

Maradona no eludió a hablar de la que fue la gran losa de su vida: su adicción a las droga, que fue a más durante su última etapa como jugador. "Cuando estaba en coma y vi a mi hija tomándome de la mano y diciéndome 'Papá no te mueras', creo que Dios me dio otra oportunidad. A los 43 años, me di cuenta de que no estaba disfrutando de mis hijas, Dalma y Gianina, y decidí cambiar", llegó a explicar.

Finalmente, Carlos Latre entró al plató disfrazado de Alfredo Di Stéfano para pedir a Maradona que narrase su histórico gol a Inglaterra en el mundial de México 86 que Argentina acabó ganando. "Oímos la versión de Víctor Hugo, la de la BBC, pero a mí me gustaría oír a Diego cantando su propio gol", pidió el imitador. "Esto no lo he hecho nunca", reconoció entre risas Maradona, antes de atreverse a narrar una de las jugadas más famosas de la historia del fútbol.