"Maradona es y será mucho más que Messi": la reacción de Pedrerol tras la muerte del futbolista Ecoteuve.es 25/11/2020 - 18:35

El presentador de 'El Chiringuito', dolido tras el fallecimiento del argentino

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, ha fallecido a los 60 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoira en su casa de la localidad de Tigre, según adelantó el diario argentino Clarín.

Maradona, ganador del Mundial 86 con la selección argentina, fue ingresado de urgencia hace tres semanas en una clínica de la ciudad de La Plata, por un problema relacionado con el bypass gástrico al que se sometió en 2005, y ha fallecido este miércoles.

La noticia ha conmocionado a la prensa deportiva y Más Vale Tarde conectaba en directo con Josep Pedrerol tras contar en directo el fallecimiento del futbolista. El presentador de El Chiringuito de Jugones lamentó que el argentino no se quisiera quedar en el hospital tras su última intervención. "Es una pena. Su médico lo contaba. Tenia una adicción al alcohol que, sumada a todas las que había tenido, era la última que estaba acabando con su vida. Él dijo que prefería irse a su casa y eran demasiadas cosas", empezó señalando el periodista.

"¿Con qué Maradona te quedas?", le preguntó entonces Mamen Mendizábal. "Me quedo con el Maradona que es más que un futbolista, al que se le perdonaba casi todo. Él consiguió un mundial con Argentina y, seguramente, si no eres argentino, no podrás entender lo que significa Maradona. Cuando se le compara con Leo Messi, Leo Messi siempre acaba perdiendo. Maradona fue y es mucho más que Messi. La sombra de Maradona fue, es y será muy alargada para Messi", valoró el catalán.

"Maradona era capaz de ganar un título él solito. Comparar épocas es muy complicados y parece que ahora el físico cuenta más que la técnica en ese momento. Yo disfruté de Maradona y es que hacía filigranas hasta con una mandarina. Ganaba ligas, el scudetto, incluso el Mundial. Me quedo con Maradona sin duda", destacó.

Pedrerol desgranó entonces las razones por las que Maradona "es un mito". "Fue muy grande, no solo como futbolista, sino que fuera del campo era un líder. Era un ídolo y cuando él hablaba, se paraba el país y la gente se ponía en pie", recordó el presentador antes de contar cómo le cambió la vida tras fichar por el F.C. Barcelona.

"Su vida fue muy ajetreada desde su llegada a Barcelona. No fue fácil para un chaval tan joven llegar a Barcelona. Me decían que en su casa vivían unas 20 personas, había muchos cambios en su vida, dejó al agente que lo descubrió y lo llevó a Barcelona. Tuvo muchos amigos y falsos amigos que a veces se hacen en el fútbol. Algunos no saben diferenciar los amigos de verdad de los pelotas que se aprovechan de ti y Maradona era especialmente generoso", reflexionó el periodista.