Sale a la luz el impactante pasado en televisión de Alberola Rojas, árbitro de Primera División Ecoteuve.es 25/11/2020 - 15:05 0 Comentarios

El colegiado buscó el amor en Next, mítico dating show de Neox

Los seguidores más acérrimos del fútbol se han llevado esta semana una gran sorpresa por un vídeo que en los últimos días se ha vuelto a convertir en viral. El protagonista es Javier Alberola Rojas, uno de los árbitros españoles mejor valorados de Primera División y uno de los que mayor popularidad tiene en redes sociales.

Muy pocos sabían que mucho antes de brillar con sus actuaciones arbitrales en los campos de la Liga Santander, el joven manchego participó en Next, uno de los programas más míticos de Neox. Alberola Rojas trató de buscar el amor en el dating de Atresmedia en el que un grupo de pretendientes trataba de conquistar a una persona para tener una cita con él en un autobús.

Lea también: El cambio histórico que prepara Mediaset: así afectará a Manu Carreño

Sale a la luz el impactante pasado en televisión de Alberola Rojas, árbitro de Primera División

La participación del árbitro de 29 años en el programa ha sorprendido a muchos por las formas con las que dio calabaza a una de las chicas que trataban de ligar con él. "Me encanta el deporte. Algunas veces salgo a correr por las mañanas", le contaba ella. "¿Sí? Pues vete corriendo al autobús", le soltó muy borde el trencillas.

Lea también: "Tengo un pene tatuado": el 'tierra trágame' de una concursante de 'First Dates' tras la confesión de su cita

"Estoy estudiando pero también trabajo como monitor deportivo. Me gustan las chicas guapas, altas y delgadas", decía el ciudadrealeño en su vídeo de presentación. "Si eres una chula y una creída no tienes nada que hacer conmigo. Next", remató Alberola Rojas, que por aquel entonces tenía sólo 19 años.