El 'tierra trágame' de Tamara Falco a lo Lolita: se mete en el coche equivocado al huir de la prensa

La ganadora de 'Masterchef Celebrity' protagoniza un momentazo en televisión

Tamara Falcó ha vuelto con fuerza al centro del huracán mediático después de protagonizar dos sonadas noticias. Por un lado, la joven ha recibido ya el título heredado de VI marquesa de Griñón y, por otro, ha sido pillada con un nuevo novio: Íñigo Onieva, hermano de la actriz Alejandra Onieva.

Por estos motivo, la ganadora de Masterchef Celebrity está siendo durante los últimos días muy perseguida por la prensa. Tanta ha sido la presión que esta semana Falcó ha protagonizado un momentazo que se ha logrado colarse en todos los zappings de la televisión.

A la salida de un edificio en el que se encontraba junto a unas amigas, la hija de Isabel Preysler se encontró con una multitud de periodistas, reporteros y fotógrafos, interesados por su nueva relación amorosa. Fue entonces cuando Tamara protagonizó todo un tierra trágame que logró ser captado por las cámaras.

Al ver a los medios, Tamara Falcó salió corriendo hacia un coche, abrió la puerta y cuando estaba metiéndose, se dio cuenta de que no era el vehículo que esperaba. "¿Este es tu coche? ¡Me he metido en el coche que no es!", exclamó avergonzada la socialité mientras buscaba respuesta en una de sus acompañantes.

El momentazo, que recuerda al que protagonizó Lolita al meterse por error en un coche de la policía, provocó todo tipo de bromas en Aruseros, el programa que presenta Alfonso Arús en La Sexta. "Lo ha heredado de su mamá, que nunca acierta el coche con Mario Vargas Llosa", comentó el catalán entre risas.