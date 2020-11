"Voy a ser su peor pesadilla": Isabel Díaz Ayuso deja las cosas claras ante Susanna Griso Ecoteuve.es 25/11/2020 - 13:58 0 Comentarios

La presidenta de la Comunidad de Madrid suelta una sorprendente advertencia

Susanna Griso ha recibido este miércoles la visita de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido a Espejo Público para analizar junto a la presentadora de Antena 3 la grave situación en la que se encuentra la región que gobierna por la crisis del coronavirus.

Antes que nada, la líder del PP ha querido mostrar su rechazo al supuesto "preacuerdo" entre ERC y el Gobierno central para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado a cambio de que se obligue a Madrid a cobrar el impuesto de patrimonio como sucede en otras comunidades autónomas.

"Haré lo que haga falta, donde haga falta", ha comenzado advirtiendo Ayuso, que ha cambiado el gesto para soltar una seria advertencia ante Susanna Griso. "Seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos a los contribuyentes madrileños para pagarle la fiesta, la corruptela, al independentismo", ha soltado mientras la periodista escuchaba atónita.

Para la presidenta, las declaraciones de Gabriel Rufián asegurando que Madrid es como un "paraíso fiscal de facto" construido por la "derecha" son una "tomadura de pelo y una falta de respeto". "Es una falta de respeto a todos los trabajadores que madrugan", ha alegado la popular, que cree que los independentistas no quieren "lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid".

Ayuso cree que a los ciudadanos de Cataluña y País Vasco "se les ha segado su libertad y la convivencia" y se mudan a la Comunidad de Madrid, no solo por una cuestión fiscal, "que también", sino que lo hacen para "ser libres". "Los madrileños con sus esfuerzos, con su madrugar le están pagando la corrupción a los independentistas gracias al gobierno de Pedro Sánchez", ha espetado.

"Yo, como española por encima de madrileña, me siento muy comprometida con mi país y voy a usar todos los resortes legales que se me dan, como representante de los ciudadanos en Madrid, para defender un país de ciudadanos libres e iguales. No me pienso callar y voy a ser su peor pesadilla política para los que intenten romper España, robarle a los madrileños su recaudación o robarle a los niños su derecho de hablar en su lengua materna, por cierto, la segunda más importante del planeta", sentenció.