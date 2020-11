Ana Orantes, la mujer que visibilizó la violencia machista en televisión: así fue su testimonio en Canal Sur Ecoteuve.es 25/11/2020 - 13:02 0 Comentarios

La historia de la granadina impactó a todo el país hace ya 23 años

Este miércoles, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra las violencias machistas. Y aunque todavía queda mucho camino por recorrer, hubo un caso en España que supuso un antes y un después en la visibilización de esta lacra que ha matado a más de 1.000 mujeres desde que empezaron a contabilizarse en el año 2003 (40 mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2020).

Se trata de Ana Orantes, una mujer granadina y de 60 años que sufrió toda una vida de malos tratos a manos de su marido, José Parejo. Su testimonio en televisión despertó la conciencia del país frente a un problema que hasta entonces todo el mundo ignoraba. Tan solo 13 días más tarde, su exmarido decidió matarla delante de su propio hijo, lo que conmocionó a toda la población.

El 4 de diciembre de 1997, Orantes decidió acudir al programa De tarde en tarde, que por aquel entonces presentaba Irma Soriano en Canal Sur, para relatar en primera persona cómo su exmarido llevaba más de 40 años maltratándola. "Para él nunca fui nada, sólo me ha dado palizas. No podía ni hablar porque yo era una analfabeta, un bulto que no valía ni un duro según él me decía", contaba con entereza en unas impactantes declaraciones.

Ana Orantes contó cómo sus propios hijos (tenía 11 en total) tenían que presenciar toda la violencia que incluso ellos llegaron a sufrir. La mujer contó cómo alguno de ellos se intentó suicidar siendo todavía un niño y cómo una se casó muy joven para huir de casa y poder llevarse a varios de sus hermanos de aquella casa convertida ya en un infierno. "No pude ni ir a la boda de mis hermanos, pero no podía irme, no tenía dónde ir", continuó diciendo ante una Irma Soriano en shock.

Orantes explicó que puso muchas denuncias contra su exmarido pero siempre fueron ignoradas. En 1995, decidió divorciarse de él, pero tuvo que seguir viviendo en la misma casa que su agresor por orden de un juez, por lo que las palizas no cesaron. Desesperada, la mujer decidió ir a la televisión andaluza en busca de una reacción que pudiera salvarle la vida.

Pero ya era tarde. La exposición pública de Ana Orantes acabó costándole la vida. El 17 de diciembre de 1997, sólo 13 días después de contar su relato, José Parejo, su exmarido, la mató tras propinarle una brutal paliza. Tras dejarla inconsciente, el hombre ato a su expareja a una silla, la roció de gasolina y la quemó, obligando a uno de sus hijos a presenciar la escena. Cinco años más tarde, tras ser condenado a 17 años de cárcel, José Parejo moría de un infarto.

El caso de Ana Orantes cambió la percepción de la sociedad española sobre la violencia machista. Tanto fue así, que a consecuencia de su asesinato, la legislación empezó a modificarse para intentar paliar este problema que todavía hoy perdura. Y aunque en un primer momento trataron de tildar el asunto como "un caso aislado", el PP acabó aprobando unos meses después un Plan de Acción Contra la Violencia Doméstica. Se modificaba así el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal para incluir este tipo de violencias en el mismo.