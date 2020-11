La tremenda pifia de Tom Brusse con Sandra en 'La casa fuerte': la llama Melyssa en plena bronca Ecoteuve.es 25/11/2020 - 12:12 0 Comentarios

El marroquí trató de arreglarlo y la lió aún más en el reality de Telecinco

La casa fuerte vivió este martes una noche de gran tensión durante el debate presentado por Sandra Barneda en Telecinco. El reality emitió las imágenes de la última gran bronca que han vivido Sandra Pica y Tom Brusse en el programa y, enseguida, muchos compararon esta discusión con las que solía tener el marroquí con Melyssa en La isla de las tentaciones.

Sandra ha asegurado que no puede olvidar el beso que, supuestamente, Tom le dio a Samira en la puerta de su casa cuando ya el joven estaba saliendo con ella. En medio de una disputa, el tema salió de nuevo a relucir: "Si crees que soy un mentiroso y no puedes confiar en mí, no vamos a poder seguir con esta relación. Me haces la vida difícil", le reprochó Brusse a Pica, que le pedía que la entendiera.

Tras ver las imágenes, Sandra no pudo evitar romper a llorar, reconociendo que su relación con Tom ya no era la misma. "Lo nuestro ha cambiado. Tú antes no me tratabas así. Desde que estamos aquí, no me dices nada bueno, sólo cosas negativas", se quejaba entre lágrimas la catalana, que confesaba que solo podía tranquilizarse con una llamada de su madre.

La cosa no quedó ahí y dentro de todo el drama, Tom cometió una de las pifias del año que agravó aún más la crisis que atraviesa con su novia. El empresario marroquí, intentando dar explicaciones ante las cámaras de Telecinco, cometió un lapsus y se refirió a Sandra Pica como "Melyssa", su expareja.

Brusse enseguida corrigió su error, pero ya era tarde. La cara de Sandra era un poema y nadie podía cerrar la boca entre sus compañeros. Y cuando todos creían que la situación no podía empeorar, Tom volvió a meter la pata al tratar de aclarar su desliz. "Es que al verte a ti, Sandra, me he acordado de la isla", ha dicho el concursante, que se refería a Sandra Barneda, que también presentó el reality en el que se dio a conocer. "Joder, la he cagado", reconocía muy nervioso Tom. "¿Cuando ves a Sandra piensas a Melyssa? No lo entiendo ni yo", reconoció la presentadora antes de que Tom le aclarara que se refería a ella.