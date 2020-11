Alessandro Lequio desvela en Telecinco el mensaje privado que le mandó Kiko Rivera: "Pobrecito..." Ecoteuve.es 17:00 - 24/11/2020 0 Comentarios

El colaborador italiano se moja en 'El programa de AR' sobre el conflicto familiar

El Deluxe que se hizo Kiko Rivera hace unas semanas fue el comienzo de un culebrón que copa todos los programas de Telecinco. Desde Ana Rosa a Viva la vida, la parrilla del principal canal de Mediaset se retroalimenta con la guerra entre Isabel Pantoja y su hijo.

Este martes, Alessandro Lequio no se ha podido contener a la hora de decantarse en el conflicto después de ver las imágenes del DJ llegando al colegio notarial de Sevilla con una carpeta. Por el momento, Kiko ha guardado silencio.

El mensaje privado que le mandó Kiko Rivera a Alessandro Lequio

"Por cierto, Kiko me escribió el otro día. No lo dije, pero os enseñé algunos el mensaje", ha desvelado en El programa de Ana Rosa dando más detalles sobre la conversación que tuvieron: "Pobrecito, no quiere que tenga nada personal con él".

"No tengo nada personal con él, simplemente me limito a opinar de las cosas que está diciendo", ha añadido después el italiano aclarando la situación con el hijo de la Pantoja.

