Ferreras recurre a la Biblia para defender las restricciones de Navidad: "Los pastores de Belén no tuvieron cena de empresa"

El presentador de 'Al rojo vivo' bromea en La Sexta con las medidas

Antonio García Ferreras ha sorprendido este martes a los espectadores de Al rojo vivo al comentar el plan que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para restringir la movilidad y las reuniones durante las celebraciones de Navidad.

El ejecutivo ha desarrollado ya un primer borrador en el que se anuncia que tanto en Nochebuena como en Nochevieja las reuniones estarán limitadas a seis personas, salvo en aquellos casos en los que se supere esta cifra por ser convivientes. Además, se retrasa la hora de 'toque de queda' sólo durante estos dos días a la 1 de la madrugada.

La noticia se ha conocido en directo y Ferreras ha pedido a sus tertulianos una primera valoración. "Que nos dejen sin navidades, tampoco tiene por qué ser algo...", empezó diciendo Lluis Oriols, que fue corregido enseguida por el presentador de La Sexta.

"No va a ser quedarnos sin navidades", matizó el periodista, mientras el catalán aclaraba que "sin navidades convencionales". Ferreras recurrió entonces a la Biblia para dejar al margen algunas tradiciones adicionales a lo que realmente se celebra durante estas fechas. Por ejemplo, las habituales cenas de empresa, que también quedarían limitadas en la norma.

"Cuando nació Jesús, que además las fechas no coinciden, tampoco había celebración de cenas y comidas de empresas. No las había. La cooperativa de pastores de Belén y Nazareth no tenían celebración esa noche", bromeó Ferreras, provocando las carcajadas de Lluis Oriols.