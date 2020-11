"La voy a joder un poco más": la gran pillada a Kiko Matamoros en plena bronca con Anabel Pantoja Ecoteuve.es 24/11/2020 - 14:07 0 Comentarios

El tertuliano provocó a su compañera con la guerra de Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Telecinco sigue explotando la sorprendente guerra que se ha desatado entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja después de que el DJ se sentara con Jorge Javier para despellejar a su madre, acusándola de haberle robado poco a poco la herencia que le había dejado Paquirri tras su fallecimiento.

El pasado viernes, tras el gran éxito de audiencia que supuso la primera entrega, Mediaset volvió a la carga con un nuevo especial de Cantora, herencia envenenada. Esta vez, el grupo de Fuencarral consiguió que la que se sentase para cargar contra la tonadillera fuese Teresa Rivera, hermana del diestro. Durante los días posteriores, todos los programas de la parrilla han comentado la última hora del polémico caso.

Lea también: Carlota Corredera para los pies a Anabel Pantoja: "No nos trasladéis al camión de la basura"

Este lunes, Sálvame conectó con Gran Canaria, donde se encontraba Anabel Pantoja, para que la tertuliana valorara lo contado por la hermana del diestro, el abandono de Irene Rosales de Viva la vida o las lágrimas de su prima Isa en La Casa Fuerte al escuchar las duras críticas que ha estado recibiendo su madre.

"La voy a joder un poco más": la gran pillada a Kiko Matamoros en plena bronca con Anabel Pantoja

Anabel continuó un día más sin querer posicionarse en el conflicto entre Isabel Pnatoja y Kiko Rivera. La sevillana aseguró tener el corazón dividido ya que, para ella, el DJ es como un hermano y quiere a su tía como una madre, por lo que está sufriendo mucho con todo lo que está pasando en su familia.

Lea también: "Mordí la mano que me da de comer": Anabel Pantoja recula tras el durísimo rapapolvo de Jorge Javier en 'Sálvame'

Kiko Matamoros decidió entonces seguir atizando a Anabel, acusándola de no querer mojarse y de falsear la buena relación que supuestamente mantiene con su primo. Según el colaborador, Anabel y Kiko en realidad no se hablan: "Habla con los directores y que me quiten de la plantilla pero deja de atacarme", pidió desesperada la andaluza.

"Siempre estás metiendo mierda, lo único que quieres es joderme en el trabajo", le reprochó en directo a Matamoros mientras este se reía. "No porque ahora estás dando grandes momentos", le replicó.

"En una tragedia familiar como tú las has tenido hay personas que no quieren entrar porque es mejor el silencio ¿No me comprendes como compañera? ¿Puedes dejar de atacarme un día?", se preguntaba antes de que Kiko se riera a carcajadas acercándose al micrófono para responder a un mensaje que le estaban diciendo desde dirección por el pinganillo que habitualmente lleva en el programa. "La voy a joder un poco más", susurró en un comentario que se pudo escuchar perfectamente por televisión.