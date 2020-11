Por qué Pablo Motos lleva el brazo izquierdo en cabestrillo en 'El hormiguero' Ecoteuve.es 17:38 - 24/11/2020 0 Comentarios

El presentador pasó por quirófano el pasado viernes para operarse del hombro

"Por fin lunes y yo he venido aquí a arrimar el hombro". Pablo Motos sorprendió a muchos espectadores este lunes al aparecer en El hormiguero con su brazo izquierdo en cabestrillo. El presentador tiró de humor al compartir con la audiencia su estado de salud.

"¿Qué tal el fin de semana? ¿Vosotros bien?", preguntó a las hormigas para responder luego él así: "Yo me lo he pasado... Me he roto el hombro, me han operado...". Motos, además, mostró algunos memes que hicieron algunos usuarios de Instagram tras publicar el viernes un impactante vídeo desde la cama de un hospital.

"Me han metido un tubo en la garganta y duele un montón", decía Motos a sus seguidores, aun con los efectos de la anestesia tras salir de la intervención. El vídeo se convertía así en lo más comentado de las redes sociales durante el sábado y el domingo.

El motivo por el que Pablo Motos lleva el brazo en cabestrillo en 'El hormiguero'

"Estoy bien, estoy perfecto, si no me tiráis a una piscina estoy perfecto", tranquilizó a la audiencia el presentador, cuya lesión no fue ningún impedimento para 'pilotar' El hormiguero. Eso sí, los invitados Megan Montaner y Eduard Fernández no chocaron el codo con él para saludarle.

Pero, ¿a qué se debe la operación? ¿qué le ha ocurrido? La explicación es sencilla: Pablo Motos tenía planeada ya la intervención en su hombro para eliminar unas molestias que venía arrastrando desde hace un tiempo al practicar deporte.

