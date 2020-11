El comentario que nadie escuchó en 'El hormiguero': "Ahora te alegras de que no os hayáis independizado" Ecoteuve.es 24/11/2020 - 12:34 0 Comentarios

Trancas protagonizó una curiosa salida de tono durante el concurso de la tarjeta

La llamada de El hormiguero por su famoso concurso sigue dando momentazos a Pablo Motos. Sin embargo, en este caso el protagonista no fue la persona que estaba al otro lado del teléfono, sino una de las hormigas por el comentario que hizo y que pasó desapercibido.

Jordi, el agraciado, respondió a la primera a la pregunta que le planteó la actriz Megan Montaner. "Estaba viendo la tele, pero no me lo puedo creer", dijo este joven de Barcelona. "Os he visto un montón de veces y jamás pensaría que pasaría. Creía que era una broma".

Lea también: Pablo Motos, operado del hombro, sube un impactante vídeo desde el hospital: "Me han metido un tubo en la garganta"

El comentario de Trancas que pasó desapercibido en 'El hormiguero'

En medio de la conversación, Trancas se salió del guion soltando un comentario en referencia al lugar donde recaló la suerte: "Ahora te alegras de que no os hayáis independizado, ¿eh?".

La curiosa salida de tono de la hormiga no tuvo ninguna repercusión ni en redes ni en el plató quedando en una mera anécdota. Motos salió del paso explicando a Jordi que había sido Megan Montaner la encargada de repartir suerte. "Te lo agradezco muchísimo, guapa. ¡Me haces feliz, ahora en Navidad!", dijo emocionado.

Lea también: Pablo Motos enseña en 'El hormiguero' cómo hacerse una PCR en casa: "Es para que veáis el camino"