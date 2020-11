Josie se pronuncia sobre la polémica parodia de Florentino Fernández con Flosie en 'Masterchef Celebrity' Ecoteuve.es 13:11 - 24/11/2020 0 Comentarios

El personaje creado por el humorista ha despertado críticas y lo consideran homofobia

MasterChef Celebrity tiene un protagonista claro en esta edición. Josie se ha convertido en la estrella del programa que emite TVE y es un firme candidato para ganar.

Pero durante las últimas entregas, también se está hablando mucho de Flosie, el personaje amanerado y cargado de clichés creado por Florentino Fernández que recuerda a Crispín Klander (Esta noche cruzamos el Mississippi).

Muchos han cuestionado la parodia de Flosie, que en el programa hace que está enamorado/obsesionado de Pepe Rodríguez, y hay quien cree que es una broma homófoba. Además, están los que piensan que directamente es una parodia del propio Josie.

Lea también: Juan José Ballesta ('MasterChef Celebrity') y peor momento de su vida: "Me quedé paralítico dos años"

Josie se pronuncia sobre Flosie: "A mí no me ofende"

"A mí no me está imitando. Si me está imitando, me está imitando muy mal. Yo no me ofendo", ha dicho el estilista en el programa de TVE La hora de La 1.

"En Masterchef hay mucho show y muchas bromas que están hechas con mucho amor, porque es lo que tiene este programa", ha insistido Josie. "No entiendo cómo se puede interpretar algo como odio dentro de un programa que es lo más amoroso que he visto en 13 años de televisión", ha continuado. "Además, esto es muy democrático: apagas la tele o la enciendes".

Lea también: Los secretos de 'cama' de Gonzalo Miró, al descubierto en 'Masterchef Celebrity' antes de su expulsión

"A mí no me está imitando Flosie. Es verdad que hay un tema con el nombre, pero es lógico, porque me estaban llamando Fonsi, Jonsi... Fue alzo muy azaroso", ha insistido. Asimismo, Josie ha defendido a Florentino Fernández. "Flo no hace nada con mala intención. No estoy enfadado con él y es uno de los aspirantes con los que mejor me lo he pasado".