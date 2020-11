"Me quieren denunciar": Elena Cañizares se cuela en 'La Resistencia' y sorprende a Broncano con la última decisión de sus compañeras de piso Ecoteuve.es 24/11/2020 - 10:29 0 Comentarios

La protagonista del hilo viral de Twitter sigue su tour por la televisión

Twitter ardió el pasado domingo con el hilo que una joven anónima llamada Elena Cañizares publicó en Twitter sin imaginarse la que se le vendría encima. La usuaria explicó que era una estudiante de Enfermería a la que sus compañeras de piso (Rocío, Ángela y Lucía) quieren echar de la vivienda tras dar positivo en coronavirus.

El sorprendente testimonio, que acompañó con audios de sus crueles compañeras, enseguida se hizo viral y Elena recibió una gran ola de apoyos de otros tuiteros, famosos de la televisión y las cuentas oficiales de muchas empresas en la red social del pájaro azul. También se produjo un gran linchamiento público a Rocío, Ángela y Lucía, con todo tipo de críticas y bromas hacia ellas.

Lea también: Pitingo llama 'sucio' a Ignatius Farray e "incompletos mentales" a Broncano y Quequé

Este lunes, la televisión no pudo obviar la que ha sido una de las grandes noticias del fin de semana y Elena Cañizares se ha hecho una tournée por los principales programas de la parrilla. Cuando parecía que su gira había terminado, la joven se coló por sorpresa en La Resistencia mientras Broncano entrevistaba al alpinista Carlos Soria.

Elena Cañizares desvela a Broncano que el conflicto de su piso se resolverá en los juzgados

"¿Te has enterado de la muchacha esta que ha salido en todas las noticias, que ha pillado el coronavirus y sus compañeras de piso le dicen que se vaya de casa?", le preguntó el presentador de Movistar+ a su invitado antes de dar paso a Elena Cañizares, que entró en directo a través de una videollamada.

Lea también: Alaska apoya a Miguel Bosé ante Broncano: "Comparto muchas de las teorías de la conspiración"

Broncano le pidió a la manchega que le contara su experiencia a Carlos Soria para que él, que ha vivido todo tipo de situaciones extremas, le diera algún consejo. "Soy covid y mis compañeras no me quieren en el piso, me han echado", empezó diciendo. "¿Qué compañeras te has echado?", le preguntó este sorprendido. "No tomo buenas decisiones, desde luego", reconoció ella entre risas.

En ese momento, Carlos Soria se dispuso a contar que una vez tuvo que defecar en una bolsa de plástico dentro de la misma tienda de campaña en la que se encontraban sus compañeros. "¿Qué le estás aconsejando, Carlos?", se sorprendió Broncano, que le preguntó a Elena si había margen para la reconciliación con sus compañeras.

"No, estamos en trámites de denuncia. Ya me quieren denunciar, así que no creo que haya vuelta atrás", desveló la entrevistada, asegurando que el tema estaba "en manos de abogados". "Siempre hay vuelta atrás, Elena. Son tiempos difíciles y hay que entenderse. Es verdad que ellas lo han hecho mal...", concluyó el presentador.