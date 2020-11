"Los tiene bien puestos": Jorge Fernández aplaude a la concursante más valiente de 'La ruleta de la suerte' Ecoteuve.es 23/11/2020 - 19:16 0 Comentarios

Mercé se la ha jugado para caer en la casilla del bote... aunque no le ha salido bien

La ruleta de la suerte sigue acumulando momentazos en Antena 3. El concurso que aúpa a las noticias de Sandra Golpe ha contado este martes con una de sus concursantes más ávida. Mercé ha decidido jugársela para ir a por el bote, aunque con lo que tenía acumulado ya estaba en la final.

La participante ya tenía asegurados 1.500 euros en su casillero, pero ha decidido ir a por los 2.600 del bote. "Estás en la final ya. Otra cosa que digas 'tengo el bote ahí y quiero ir a por él, pero no tenemos el comodín", ha avisado primero Jorge Fernández.

"Igual me arrepiento de esto", ha añadido Merce reconociendo que "he venido a jugar". "Esos es de tenerlos cuadrados", ha aplaudido el presentador del formato. Mercé ha tenido mala suerte cayendo en la casilla de '1/2', la siguiente al bote.

"La tirada era súper arriesgada porque si tocaba perder turno, perdías 1.500 euros", ha valorado Fernández a lo que Mercé, aun habiéndose quedado con 750 euros lo ha vuelto a intentar dos veces más. "No me voy a arrepentir de ninguna manera porque me lo estoy pasando súper bien y ya por eso vale la pena. Creo que como estoy loca voy a tirar", ha dicho.

"Es de ir a la final a no ir a la final y quedarte sin nada". En esta ocasión, Mercé ha caído en la casilla de cero euros quedándose igual y yendo a la final. "Es para aplaudirle porque los tiene bien puestos". "Lo importante es intentarlo", ha espetado ella.

