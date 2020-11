El desafortunado comentario de Belén Esteban por el que ha pedido perdón a Kiko Rivera Ecoteuve.es 23/11/2020 - 18:33 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' desvela que ha hablado con el andaluz

Telecinco sigue explotando la inesperada guerra abierta entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja después de que el DJ se sentara con Jorge Javier para despellejar a su madre, acusándola de haberle robado poco a poco la herencia que le había dejado Paquirri tras su fallecimiento.

El pasado viernes, tras el gran éxito de la primera entrega, Mediaset volvió a la carga con un nuevo especial de Cantora, herencia envenenada. Esta vez, el grupo de Fuencarral consiguió que la que se sentase para cargar contra la tonadillera fuese Teresa Rivera, hermana del diestro. "Lo primero que hizo tras morir Paquirri fue ir al hotel a por el maletín", desveló la entrevistada en un nuevo 'bombazo' sobre el conflicto.

Este lunes, Sálvame se ha hecho eco de las reacciones a la última hora sobre la polémica de Cantora. Mientras que en Viva la vida Irene Rosales abandonaba el programa entre lágrimas, acorralada por las preguntas de sus compañeros, Isa P se derrumbaba por la noche en La casa fuerte al escuchar las duras críticas a su madre.

Belén Esteban ha aprovechado la ocasión para aclarar que se ha visto obligada a pedir disculpas a Kiko Rivera después de un desafortunado comentario que soltó en el plató de Telecinco. La tertuliana echó en cara una cosa en cara al DJ, que este acabó reprochándole en su última aparición ante las cámaras.

Esteban criticó que Kiko Rivera, camino de ver a su tío Riverita, pasara frente a Cantora y no se parara para visitar a su abuela, que se encuentra en un delicado estado de salud. La colaboradora no quería criticar que fuera a conocer a su tío, sino que no tuviera ese detalle con su abuela.

La de San Blas contó que a Kiko Rivera le dolieron sus palabras y ella no dudó en mandarle un mensaje para pedirle perdón. "Me dijo: Belén, esto es muy difícil, estás disculpada", desveló la Esteban.