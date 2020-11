"Así no vamos bien": puñetazo en la mesa de Risto Mejide contra los discursos políticos de "salvar la Navidad" Ecoteuve.es 23/11/2020 - 17:58 0 Comentarios

El presentador insiste que lo primordial es "salvar y proteger las vidas"

Risto Mejide ha sido muy crítico por el mensaje que están lanzando algunos políticos en el que se prioriza el "salvar la Navidad". Es el caso de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía: "Este sacrificio dará sus frutos. Trabajamos intensamente para hacer posible una Navidad en familia".

"¿Qué diferencia hay entre salvar la Navidad y la fiesta de la espuma?", ha empezado preguntando el presentador de Todo es mentira. "Los políticos no dejan de decirnos 'hay que salvar las Fiestas, relajemos las medidas sanitarias por favor...' Como si al virus no le acojonara más que un villancico".

Risto Mejide: "Lo que hay que salvar son las vidas"

"A ver si se nos mete en la cabeza que por mucha Navidad que haya todos los datos y todos los científicos nos indican que tenemos que estar quietos. No se trata de abrazarse o no abrazarse como dijo Sánchez, sino de no comparecer, de no estar juntos en las pequeñas, medianas o grandes reuniones".

"Es que no lo acabamos de entender o no lo queremos entender", ha señalado diciendo rotundo: "Así no vamos bien". Mejide acababa su intervención asegurando lo siguiente muy indignado: "No acabamos de entender esta defensa encarnizada de la Navidad como si fuese algo a salvar o proteger, cuando lo que tenemos que salvar y proteger son las vidas y luego todo lo demás".

