Anna Simon ya no está en 'Zapeando': ¿su adiós es definitivo o volverá? Marco Almodóvar 23/11/2020 - 17:00 0 Comentarios

El programa reemplaza a la colaboradora de su cabecera por Lorena Castell

Anna Simon deja de ser colaboradora de Zapeando... por el momento. Desde hace unos días, la catalana ya no forma parte de la cabecera del programa y ha sido reemplazada por Lorena Castell. Esto ha hecho que muchos espectadores protestaran por su repentina salida.

Según ha sabido ECOTEUVE.ES la salida de la catalana no será definitiva, sino momentánea. De ahí a que la de Mollet del Vallès no haya tenido una despedida como se merece, puesto que forma parte del plantel de colaboradores de Zapeando desde sus inicios.

Lea también: Antena 3 echa toda la carne en el asador: 'Tu cara me suena' se va al domingo y 'La voz' se queda el viernes

El motivo es la grabación de un programa de TV3 que Simon encabeza y que coincide en horario con la emisión del formato que 'pilota' Dani Mateo en las tardes.

¿Por qué Anna Simon ya no está en 'Zapeando'?

Hay que recordar que Anna Simon puso fin a una etapa profesional en junio al no renovar su contrato de larga duración con Atresmedia después de once años. La decisión se produjo de "mutuo acuerdo" con la cadena al no haber grandes proyectos a corto plazo.

Desde entonces, la catalana ha seguido apareciendo en Zapeando como colaboradora, pero ya ligada a Globomedia, la productora del espacio de La Sexta.

Anna Simon cuenta con un amplio curriculum en Atresmedia al presentar formatos como Otra movida o participar como concursante en Tu cara me suena o Me resbala. Incluso, fue la elegida por Antena 3 para dar las Campanadas en dos ocasiones, en 2013 y 2014.

Lea también: La reacción en directo de Matías Prats tras el paso de Mónica Carrillo por 'Mask Singer'