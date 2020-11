Cristóbal Soria, en 'El chiringuito': "Lo mío hacia Messi es amor puro, estoy cerca de la bisexualidad" Ecoteuve.es 23/11/2020 - 14:09 0 Comentarios

El colaborador demuestra su fidelidad hacia 'Su Santidad' pese a su mal momento

Cristóbal Soria no está dispuesto a traicionar a 'su Santidad' Leo Messi después de la derrota contra el Atlético. El argentino no atraviesa por un buen momento de forma y todo lo relacionado al crack del Barça apunta a su posible salida al Manchester City de Guardiola.

El colaborador de El chiringuito de Pedrerol se abrió en canal este domingo demostrando su total fidelidad después de que José Luis Sánchez intentara picarle: "Te veo muy hundido. Le han roto el corazón. Ahora mismo es una persona despechada que no existe. La Biblia es papel mojado. Intenta recomponer esos pedacitos de su corazón, pero no sabe como hacerlo".

Cristóbal Soria: "Mi amor a Messi es indestructible"

"El amor que yo tengo a Leo Messi es indestructible. Está a prueba de bombas", empezó diciendo un Soria muy romanticón explicando después que "cuando se está enamorado, se está enamorado. Entiendo que a ti esa palabra te suene a algo celestial, como que no sabes".

"Lo mío es amor puro hacia Leo Messi", prosiguió diciendo el exdelegado del Sevilla. "Yo estoy cerca, próximo a la bisexualidad con él. No me importa decirlo. A ti eso te suena muy lejos". No faltó la música 'celestial' de fondo para rematar al momentazo en la tertulia futbolera que emite Mega.

