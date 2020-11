Elena Cañizares se hace un tour por las teles tras su viral testimonio sobre sus compañeras de piso: "Me arrepiento de contarlo" Ecoteuve.es 23/11/2020 - 14:06 0 Comentarios

La estudiante de Enfermería, rechazada en casa tras dar positivo en coronavirus

Twitter ardió este domingo con el hilo que una joven anónima llamada Elena Cañizares publicó sin imaginarse la que se le vendría encima. La usuaria explicó que era una estudiante de Enfermería a la que sus compañeras de piso (Rocío, Ángela y Lucía) han querido echar de la vivienda tras dar positivo en coronavirus.

El sorprendente testimonio, que acompañó con audios de sus crueles compañeras, enseguida se hizo viral y Elena recibió una gran ola de apoyos de otros tuiteros, famosos de la televisión y las cuentas oficiales de muchas empresas en la red social del pájaro azul. También se produjo un gran linchamiento público a Rocío, Ángela y Lucía, con todo tipo de críticas y bromas hacia ellas.

Este lunes, la televisión no pudo obviar la que ha sido una de las grandes noticias del fin de semana y Elena Cañizares se ha hecho una tournée por los principales matinales de la parrilla. Todo ello después de recibir mensajes de numerosas personalidades del sector, como Blas Cantó, Brays Efe o Cepeda, entre muchos otros, o programas como La Resistencia o Late Motiv.

Elena Cañizares, con coronavirus y rechazada por sus compañeras de piso

Elena Cañizares ha dado este lunes el salto de Twitter a la televisión, apareciendo en Espejo Público y La hora de La 1, donde ha dado más detalles sobre lo sucedido en su piso. "Pensaba que estaba loca porque eran tres contra mí. Sentía mucha impotencia", ha dicho Elena a Susanna Griso, prometiendo que todo lo que contaba era cierto. Sus compañeras trataron de echarla del piso para que pasara la cuarentena con sus padres, ambos con factores de riesgos.

"Me dijeron que si ellas daban negativo en la prueba yo tenía que irme del piso por no convivir conmigo. Mis padres son personas de riesgo y además por ley no puedo moverme si estoy contagiada. Me dijeron que no pusiera excusas porque podía coger el coche e irme, que ellas no podían llevarme los tupper a la puerta. Que si ellas tres votaban que yo me tenía que ir era así", se quejó en Antena 3.

Carmen Lomana ofrece llevarle comida y hacerle la compra a Elena Cañizares

Elena Cañizares también fue entrevistada en TVE, donde confesó sus dudas sobre haber hecho público el conflicto que estaba viviendo en su casa: "Me arrepiento de contarlo, porque está habiendo un linchamiento público a mis excompañeras muy grande. En todo momento he pedido que no las insultasen, solo quería denunciar una situación que está ocurriendo mucho", ha contado a Cristina Fernández. "He borrado el hilo porque estoy harta de que gente de mi pueblo que se llama así me digan que las están acosando", ha lamentado. Finalmente, ha informado de que abandonará su piso una vez obtenga una PCR negativa: "No voy a vivir más aquí".

"Quiero que esto sirva para algo. Que la gente con COVID no son asesinos ni hay que criminalizarles. Los que somos sanitarios, no somos apestados. Estamos trabajando para cuidaros a vosotros", sentenció mientras Carmen Lomana le mostraba su apoyo y se ofrecía a llevarle comida o hacerle la compra si así lo necesitaba. Minutos más tarde, Elena Cañizares aparecía también en Las Cosas Claras, el nuevo programa de Cintora en TVE.