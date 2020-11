La reacción de Ana Rosa Quintana al inesperado dardo que le lanzó Kiko Rivera en 'Viva la vida' Ecoteuve.es 23/11/2020 - 13:29 0 Comentarios

La presentadora criticó la chapa de refresco que llevaba en la oreja el hijo de Pantoja

Ana Rosa Quintana ha respondido a Kiko Rivera, después de que este se hiciera eco de las palabras que hizo la presentadora de Telecinco tras su potentísima entrevista en Cantora: la herencia envenenada. La periodista afirmó que el DJ perdía "credibilidad" al aparecer en antena con una "chapa de Coca-Cola en la oreja".

Este fin de semana, Kiko no se cortó y entró al trapo lanzando un inesperado zasca a Ana Rosa. "La forma de vestir no te da ni te quita la razón", dijo al despedir su conexión con Viva la vida desde la puerta de su casa.

Ana Rosa responde al dardazo de Kiko Rivera en 'Viva la vida'

Este lunes, Ana Rosa no ha dudado en replicar al hijo de la Pantoja después de que el programa rescatara ese momento: "Tienes toda la razón. La forma de vestir no te quita ni te da la razón, pero cuando uno habla de cosas así pues... [frunce el ceño y niega] Que no es una forma de vestir, que es un consejo".

Por otra parte, Rivera afirmó en Viva la vida que quiere parar con el "linchamiento público" que está recibiendo su madre. Mi intención es no seguir con esto, pero si sigue hablando de mi mujer, tiro para adelante. No voy a llamar a mi madre. Es ella la que me tiene que dar explicaciones. Hay que aprender a pedir perdón".

