Maite Galdeano deja a todos en shock presentando a su nuevo novio: francés, científico y una máquina sexual

La navarra protagoniza una entrevista en el 'Deluxe' de lo más surrealista

Maite Galdeano ha dejado de estar "¡SO-LA!". La madre de Sofía Suescun ha encontrado por fin a su "media naranja" y decidió presentarlo en sociedad el pasado sábado en una entrevista en el Deluxe de lo más surrealista. Ambos acudieron al plató de Telecinco, donde dieron todos los detalles sobre cómo se conocieron y cómo saltó la chispa del amor entre ellos.

La navarra sorprendió a todos los colaboradores del programa de corazón de Mediaset al entrar al plató de la mano de Remi, un científico procedente de París, del que aseguró estar totalmente enamorada. "Es un regalo del cielo", llegó a decir durante su entrevista con Jorge Javier.

Maite contó ante las cámaras que le da igual lo que le digan: ella está feliz y piensa comprarse un terreno cerca de Majadahonda para vivir juntos. Además, Galdeano tronchó de risa a Jorge Javier cada vez que aseguraba que iba a viajar a "Paguís" (con acento francés) cuando pudiera para conocer a la familia de su novio.

El presentador no pudo dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Remi si tenía mucho dinero, algo que Maite ha dicho muchas veces que era algo fundamental para ella. "No me importan los números", respondió antes de que el francés dejara a todos en shock con una confesión sexual. Remi aseguró que puede hacer el amor dos veces al día y que le gusta fumar y el mundo de la noche, algo en lo que en principio choca con Maite. "Dos horas aguanta", confirmó la exautobusera, muy satisfecha.