"Me despellejarían": Luis Frontela se pronuncia sobre el 'caso Alcàsser' en 'Cuarto Milenio'

"Yo no puedo hablar", dice el forense: "No sé si más adelante, in articulo mortis"

Luis Frontela, el forense que hizo la segunda autopsia a Miriam, Toñi y Desirée, las niñas de Alcàsser que fueron asesinadas en 1992, ha reaparecido en Cuarto Milenio. En su día dijo que se abriría una 'tercera vía' sobre lo ocurrido y relacionado con Antonio Anglés.

Frontela habló para Cuarto Milenio después de descubrirse que los huesos que encontró un seguidor del programa en el lugar donde se encontraron los cuerpos en enero de 1993 son de Miriam, una de las jóvenes.

Se está hablando mucho sobre cómo es posible que hayan aparecido tantos años después y Frontela quiso dejar clara su postura. "Yo no considero que haya ninguna intencionalidad humana en el traslado de esos huesos".

Frontela también volvió a hablar de cómo se hicieron las cosas en aquella época. "Como científico de la medicina legal me indignó bastante cómo se hizo el levantamiento de los cadáveres", apuntó en unas declaraciones para el programa que presenta Iker Jiménez en Cuatro. "Si empezamos por el levantamiento de los cadáveres, hay cosas técnicas de arqueología forense. No se puede hacer eso a la ligera, allí se habrán pasado por alto quizá numerosos indicios que si se hubiese hecho de otra forma reglada, quizá no se hubiesen perdido o pasado desapercibidos", expuso.

Frontela y el 'caso Alcàsser': "Me despellejarían si hablo la verdad de lo que pienso de lo que se ha hecho"

En esta línea, Frontela fue claro: "Yo no puedo hablar de un levantamiento de cadáveres perfecto o normal. Sino de uno totalmente anormal. No puedo hablar de la intervención de diversos peritos normales porque se amputaron elementos al segundo perito para que no los viese. Porque a ese perito le llegaron elementos de la primera intervención que tenía que haber hecho, le llegaron meses después de cuando tenían que haber llegado a sus manos".

"Yo no puedo hablar", manifestó Frontela en su exposición [Ver Vídeo]. "Si hablo, no sé si más adelante, in articulo mortis, pueda hablar. Porque hoy día me despellejarían si hablo la verdad de lo que pienso de lo que se ha hecho", aseguró.

