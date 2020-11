El comentario de Eduardo Inda sobre la higiene personal de Pablo Iglesias que descolocó a todos en La Sexta Ecoteuve.es 12:46 - 23/11/2020 0 Comentarios

El presentador Iñaki López se vio obligado a abroncar al tertuliano en directo

Eduardo Inda sacó los pies del tiesto este sábado en La Sexta Noche con un comentario relacionado sobre la higiene personal de Pablo Iglesias. Todo ocurrió en una discusión con Elisa Beni sobre la actitud del vicepresidente segundo del Gobierno.

"El tono macarril de Pablo Iglesias va a molestar y va a hacerle la vida cada vez más complicada a Pedro Sánchez", dijo en primer lugar el periodista que, además, censuró "el afán por mantener la poltrona y tener un señor que te abra la puerta del coche oficial".

Estas frases de Inda indignó a Elisa Beni que preguntó que "¿por qué decís siempre eso?". Y el colaborador se explayó en su respuesta: "Yo no soy el que decía que los que gobernaban eran una casta, yo no soy el que decía que nunca iba a vivir en un chalé de esos a las afueras de la ciudad en el que viven los burgueses fascistas, yo no soy el que decía que se iba a quedar siempre en su casa de Vallecas".

Eduardo Inda pone en duda la higiene personal de Pablo Iglesias en La Sexta

"Queríais estar tranquilos, porque cuando el antisistema que no se iba a mover nunca de Vallecas, que nunca iba a hacer tal, pues resulta que llega al Gobierno, se ha puesto un traje de chaqueta, la corbata, se ha subido al coche y hace las mismas cosas que tú", replicó la tertuliana. "Pues oye, a lo mejor os tiene que dar menos miedo".

Inda quiso poner la puntilla atacando a Iglesias de la peor forma: "Me da más miedo que antes. Pero quiero decir, la higiene personal no la ha mejorado". De inmediato, Iñaki López salió al paso para reprocharle su frase: "Bueno, Eduardo, por favor, no podemos entrar ahí. Por favor, por favor".

