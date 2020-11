Irene Rosales abandona 'Viva la vida', acorralada por la polémica de Kiko Rivera e Isabel Pantoja Ecoteuve.es 23/11/2020 - 12:04 0 Comentarios

La tertuliana rompió a llorar tras las preguntas de sus compañeros

La mujer del DJ confirma el hallazgo del pasado 2 de agosto en Cantora

El andaluz entra en directo para apoyar a su pareja: "No puedo verte llorando"

Telecinco sigue explotando la inesperada guerra abierta entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja después de que el DJ se sentara con Jorge Javier para despellejar a su madre, acusándola de haberle robado poco a poco la herencia que le había dejado Paquirri tras su fallecimiento.

Este viernes, tras el gran éxito de la primera entrega, Mediaset volvió a la carga con un nuevo especial de Cantora, herencia envenenada. Esta vez, el grupo de Fuencarral consiguió que la que se sentase para cargar contra la tonadillera fuese Teresa Rivera, hermana del diestro. "Lo primero que hizo tras morir Paquirri fue ir al hotel a por el maletín", desveló la entrevistada en un nuevo 'bombazo' sobre el conflicto.

Las palabras de Rivera fueron analizadas por el resto de programas de la parrilla de Telecinco y, este domingo, se vivió un gran momento de tensión que acabó con Irene Rosales, pareja de Kiko Rivera, abandonando el plató de Viva la vida. La colaboradora aseguró que la situación estaba siendo muy "complicada" y no pudo aguantar la presión tras las continuas preguntas de sus compañeros.

La confesión de Irene Rosales sobre la polémica de Pantoja y la herencia de Paquirri en Cantora

Los tertulianos del programa, presentado por Sandra Barneda después del positivo en coronavirus de Emma García, preguntaron a Rosales cómo está viviendo su marido la repercusión que ha tenido su histórica denuncia. La joven aseguró que Kiko aún no era consciente de nada de lo que se está comentando.

Acto seguido, dio más detalles sobre aquel fatídico 2 de agosto en el que Kiko se encontró todas las pertenencias de Paquirri que correspondían a sus hermanos. "Cuando Kiko vio aquella habitación se quedó blanco, como si hubiera visto a su padre", desveló. "Yo le vi tan mal que no le pregunté ni qué había visto exactamente, ni cuántos trajes había ni nada", añadió, confirmando que Pantoja dijo siempre que no había ningún artículo del diestro en la casa.

Irene Rosales abandona Viva la vida, acorralada por la polémica de Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Los tertulianos siguieron lanzándole preguntas y Rosales se mostró cada vez más acorralada, hasta que no pudo más y abandonó el plató tras romper a llorar desconsoladamente. "Nos sabe muy mal este momento. Mejor que salga porque en estos momentos no puedes abrazar y lo mejor es que salga. Está en mitad de todo esto y no es la responsable. Tendrá que ir a casa y hablar con su marido", comentó con empatía Barneda.

Finalmente, Kiko Rivera entraba por sorpresa por teléfono para apoyar públicamente a su pareja: "Entro por amor, porque no puedo ver a mi mujer llorando", aseguró. "No llores cariño mío, no lo pases mal, ya lo paso mal yo por los dos, no merece la pena que estés así, no quiero que tú estés así", le pidió. "Evidentemente, quiero a mi madre porque me ha dado la vida, pero Irene me la ha salvado, no voy a permitir que nadie toque a mi mujer, ni siquiera mi madre", advirtió.