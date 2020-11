Antena 3 echa toda la carne en el asador: 'Tu cara me suena' se va al domingo y 'La voz' se queda el viernes Ecoteuve.es 23/11/2020 - 11:45 0 Comentarios

La cadena pone en parilla sus principales formatos de entretenimiento a la vez

Tu cara me suena 8 ha vuelto para quedarse en la noche del domingo. Antena 3 va a por todas para intentar ganar el mes de diciembre con sus principales apuestas de entretenimiento en su prime time: Mask Singer, La Voz y TCMS. A esto no hay que olvidar Mujer, la revelación del curso.

El talent musical presentado por Manel Fuentes regresó este domingo con un refrito de sus mejores momentos, así que era de pensar que el canal de Atresmedia decidiera fijar este día de la semana para su recta final.

Tu cara me suena se enfrentará a los debates de La casa fuerte, cuyas audiencias lideran, pero no con unos datos abrumadores. Tanto es así que la reposición de Tu cara me suena este domingo anotó un buen 11,3% por el 15,6% del reality de Telecinco, dos puntos menos que la semana anterior.

De esta forma, Atresmedia mantiene los últimos programas de La Voz en la noche del viernes. El formato ha liderado toda la temporada, excepto las últimas dos semanas con el culebrón de la herencia de Paquirri y el enfrentamiento entre Kiko Rivera y Isabel Pantoja.

Tu cara me suena regresa ocho meses después del parón provocado por la pandemia del coronavirus. En principio, son cuatro las galas que están pendientes de emisión.

La octava edición de Tu cara me suena se estrenó el 3 de enero y llegó a emitir 11 galas (20,1% de cuota media). La última emisión fue el 13 de marzo, justo antes de la declaración del estado de alarma, pero Antena 3 pudo grabar una gala más que todavía no se ha ofrecido.

La clasificación general está así: el podio lo ocupan Jorge González con 220 puntos; Nerea con 202 y Gemeliers con 193. Les siguen Cristina Ramos (189 puntos), Rocío Madrid (175), María Isabel (168), Belinda Washington (159), Mario Vaquerizo (157) y El Monaguillo (121).

