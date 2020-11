Cristina Pardo pone en apuros a Susana Díaz con una ácida pregunta sobre Pedro Sánchez Ecoteuve.es 23/11/2020 - 11:20 0 Comentarios

La presentadora de La Sexta, muy irónica con la líder del PSOE andaluz

Cristina Pardo ha protagonizado este domingo un momento de lo más llamativo durante la entrevista que realizó en directo a Susana Díaz. La presentadora de Liarla Pardo ha dejado para el final del programa una conversación con la secretaria general del PSOE andaluz en la que puso en apuros a la política al preguntarle por las diferencias internas en el Gobierno de coalición.

La periodista de La Sexta ha preguntado a Díaz también por el apoyo de Bildu en los Presupuestos Generales del Estado. Y lejos de criticar al presidente del ejecutivo, la andaluza le ha mostrado un incondicional respaldo ante las cámaras de Atresmedia. "Más mérito tiene todavía Pedro Sánchez", ha asegurado orgullosa la entrevistada mientras Pardo torcía el gesto.

"La veo tan 'sanchista' que no sé si me la han cambiado. Salga del cuerpo de Susana Díaz", le ha soltado la presentadora con su ironía más habitual. "Me pongo en la piel de Pedro Sánchez, me pongo en su pellejo porque está sufriendo una pandemia con un Gobierno de coalición y con una derecha asalvajada", ha criticado la líder socialista.

"Si le ha escuchado Pedro Sánchez estará usted mucho más cerca de repetir. Estará contento con su discurso, más que nunca", ha insistido mordaz Cristina Pardo. "Eso no lo decidiremos ni Pedro ni yo", le ha informado Díaz, haciendo alusión a una posible candidatura alternativa para Andalucía liderada por Felipe Sicilia.

"Pedro algo tendrá que decir y usted lo sabe, Susana, que lleva muchos años en el partido socialista, como Pedro no quiera...", le ha dicho entre risas la periodista. "Que le vuelven a colocar en la Santa Sede", atizaba Pardo mientras Díaz negaba, tratando de no reírse. "Sí, sí", ha insistido la periodista. "Nuestras primarias son nuestra fortaleza y ellos son los que decidirán", ha concluido al expresidenta de Andalucía. "Ya sabe usted que a Pedro Sánchez no se le dan mal las primarias", le espetó la navarra en una última pulla antes de despedir la entrevista.