Herrera estalla contra el Gobierno por la Ley Celaá: "Quieren acabar con la exigencia del esfuerzo" Ecoteuve.es 23/11/2020 - 10:54 0 Comentarios

El presentador de la Cadena COPE atiza al ejecutivo de Pedro Sánchez

Carlos Herrera ha comenzado la semana celebrando las manifestaciones llevadas a cabo este domingo en contra del Gobierno por la llamada Ley Celaá. En Madrid, cientos de coches (con banderines naranjas y banderas de España) se lanzaron a la calle formando una gran caravana, similar a la organizada por VOX el pasado mes de mayo, en pleno estado de alarma.

"Si el que ha creado la Ley no quiere oír el clamor de la calle, no tiene por qué oírlo. Allá ellos. Pero alguien de los que están ahí alrededor todos los días para decirles cosas, o que el Rey va desnudo o que son mortales, deberían decirle que el sonido está ahí. Y que la gente está ahí, aunque ellos no lo vean. Y la gente salía ayer a la calle para protestar por una ley que, además del atentado a la lengua vehicular, quiere acabar con la educación especial, con la escuela concertada, con la exigencia del esfuerzo", empezó analizando el locutor de la emisora de los obispos.

Herrera ha definido la ley como "una agresión revestida de ideología": "Y tienen derecho a defenderse. Sobre todo cuando se pone en marcha un ataque devastador a la libertad como el que supone esta ley. Ayer, caravanas de coches lucían banderas naranjas, nuevo símbolo de la libertad y del sentido común. Del sentido común de recordarle al Estado y a todos estos confesos de esta religión del 'estatismo' que hace que sólo vean a través de ojos de Estado: 'Oye, Estado, que tú a mí no me pagas nada. Tú no me mantienes. En todo caso, soy yo el que te mantengo a ti. Y tú eres el que está a mí servicio. Y no al revés", ha criticado el andaluz.

Herrera estalla contra el Gobierno por la Ley Celaá: "Quieren acabar con la exigencia del esfuerzo"

Según el presentador, cada vez "hay más gente que acepta como normal que el Estado sea el nuevo Dios de una religión de sustitución que pone al Gobierno como el gran credo". Es entonces cuando Herrera da por bueno el discurso de que la nueva ley busca erosionar a la escuela concertada. "La concertada también es un servicio público que le ahorra al Estado 3.000 millones de euros. La ley de la señora Celaá parte de un par de premisas falsas: para mejorar la escuela pública no hace falta degradar la concertada. Del mismo modo que para procurar el conocimiento de las lenguas autonómicas no hace falta excluir el español. Es tan sencillo como eso. Es un razonamiento perverso", ha declarado.

"En el caso de la concertada esconde un sectarismo ideológico sustentado en un intento de crear una sociedad homogénea y partidista. Y en el segundo, estigmatizar lo español. Ya no sólo 'el' español. Los padres contribuyen con sus impuestos a financiar el colegio público. Y los que no lo utilizan invierten además de su dinero quitándolo de lo que tienen para que su hijo se eduque de una forma concreta en función de los criterios de libertad de esos padres. Y ahorrándoles no poco dinero al Estado. Es un servicio público que está infrafinanciado por el Estado. Y por eso los padres pagan voluntariamente una cuota a la escuela concertada", ha concluido enfadado el locutor.