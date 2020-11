La respuesta de Marhuenda cuando Cristina Pardo le pregunta si se vacunará contra el coronavirus Ecoteuve.es 23/11/2020 - 10:49 0 Comentarios

El programa 'Liarla Pardo' abordó las últimas noticias sobre el coronavirus

Liarla Pardo (La Sexta) abordó este domingo, entre otros temas, el proceso para la vacunación contra el coronavirus después de que se haya anunciado que en enero podría comenzar el plan del Gobierno.

Después de hablar con una experta en la materia, Cristina Pardo quiso saber la opinión de sus colaboradores. "Marhuenda, ¿tú te vacunarás?", preguntó al director de La Razón. "Ya lo he dicho públicamente. No, de momento no. Cuando vea cómo evoluciona la cosa...", contestó el periodista. "Primero que se lo ponga el Gobierno, ¿no?", apuntó la presentadora.

"Es una vacuna que se ha hecho un gran esfuerzo, está muy bien, pero mi mejor vacuna es la distancia de dos metros, la mascarilla y el jabón", expuso Francisco Marhuenda. "No es que sea antivacunas, simplemente quiero ver cómo va evolucionando esa vacuna unos meses".

Marhuenda: "Quiero ver cómo evoluciona la vacuna del coronavirus"

El resto de colaboradores de la mesa apostaron por vacunarse en cuanto las autoridades sanitarias lo digan en función del grupo de población al que pertenezca. "Si tu no te vacunas, yo no me vacuno. Podéis ser transmisores", advirtió Antonio Miguel Carmona, confinado que el miedo no se apodere de nadie.

"No es por miedo", insistió Marhuenda. "Quiero ver cómo evoluciona la vacuna. A mí me tocará 8 o 10 meses después, así que ya me dará tiempo a ver cómo evoluciona".

