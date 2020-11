Iker Jiménez expone su teoría sobre el 'caso Alcàsser': "Hay áreas oscuras" Ecoteuve.es 23/11/2020 - 9:55 0 Comentarios

El presentador responde a quienes le critican por "remover" este crimen que sacudió España en 1993

"Hablar cuando se descubren unos huesos no es amarillismo, porque entonces seríamos censores"

"Pudo haber más implicados, pero quizá no es la estructura esa que muchos se imaginan"

Iker Jiménez abordó este domingo el 'caso Alcàsser' después de descubrirse que los huesos que un fan de Cuarto Milenio encontró recientemente en la zona donde fueron halladas las niñas en 1993 son de una de ellas. Corresponden a Miriam, asesinada junto a Toñi y Desirée.

Iker abordó el caso más conocido de la crónica negra de España con varios expertos y lo hizo después de hablar con Fernando García, precisamente el padre de Miriam y quien más batalló durante años por descubrir lo que había sucedido con las tres jóvenes.

"Pocas veces he visto una sonrisa tan triste como la de este hombre. Me impresionó. En la mirada tenía toda su lucha. Le dije que iba a intentar ayudarlo con investigación, con datos", explicó Iker Jiménez en una profunda reflexión que hizo en el programa a propósito de quienes dicen que no hay que volver a tocar ese tema que marcó a toda una generación a comienzos de los noventa.

"Hay un sector que piensa que hablar de Alcàsser es tabú. 'Deja a la s niñas descansar tranquilas, olvídese ya', le decían a Fernando. ¿Cómo va a descansar un padre que le ha pasado esto y él no sabe lo que ha ocurrido?", se preguntaba el presentador.

Iker Jiménez: "¿Dejar de remover? Un periodista nace para eso"

Iker Jiménez insiste en su compromiso de "continuar con las pesquisas periodísticas". "Hablar de Alcàsser cuando se descubren unos huesos no puede ser considerado amarillismo, porque entonces seríamos censores, que nos gusta mucho en este país", continuó. "¿Deja descansar? ¿Dejar de remover? Es que un periodista ha nacido para remover, para investigar y para hacerse las preguntas que muchos se hacen para que no haya tanta fábula".

Pero, ¿qué piensa realmente Iker Jiménez que sucedió entre el 13 de noviembre de 1992 y el 27 de enero de 1993? El presentador reconoció que hay cosas que no cuadran en la teoría oficial pero tampoco cree que sea cierta la teoría alternativa, que relaciona el caso con una trama organizada de pederastia. "A mí no me convence la teoría oficial paso a paso. Hay áreas oscuras. Y tampoco creo en esos grupúsculos poderosos, ni en la cinta, con toda esa trama. Pero puede que yo no tenga toda la información. Pudo haber más implicados, pero quizá no es la estructura esa que muchos se imaginan", explicó.

"Es más popular pensar que en Alcàsser hubo una trama de pederastia organizada. No hay fondo para intuir que hubo industrias de este tipo. No lo hay. En los 90 hubo casos de desapariciones, pero no parece que haya grandes pruebas de estos poderosos. No he vuelto a ver un caso como Alcàsser", comentó el presentador, explicando así que no parece que hubiera una trama que reprodujera un mismo tipo de asesinato con unos patrones semejantes.

"Hay grandes errores, grandes fallos", admitió. "Los huesos puede que tengan la explicación de que fue una chapuza, ¿pero hay argumentos de lo que muchas personas creen? Yo no los he encontrado de momento. Cuando he investigado, muchas de las cosas que se dan como ciertas no eran tan ciertas", insistió.

"Sí que es sorprendente que se mantenga un anexo del juicio abierto, que se prolongue hasta 2040 y puede que estemos a punto de que haya noticias", apuntó. "Si hay algo de verdad en alguna de las teorías de que hubo una industria del crimen o varios implicados, esto podría conseguir que personas que estuvieron en esas tramas fuera identificadas o que inocentes que pudieran pasar por las garras de estos depravados no pasen".

"Seguiremos haciendo esto que a algunos molesta"

Volviendo a la pruebas que hay actualmente, Iker volvió a dejar claro que "hay una distancia increíble entre los hechos objetivos y lo que se cuentan en redes o foros". En cualquier caso, Jiménez prometió que continuará con su trabajo periodístico. "Seguiremos haciendo esto que a algunos molesta, que es reabrir algunos casos para que ustedes tengan la información".

"Fernando García me dijo que solo recuperará la sonrisa cuando se haga justicia de verdad. Y le entiendo perfectamente", cerró Iker Jiménez.

