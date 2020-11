"¿Esto se puede decir?": Juan y Medio 'dispara' contra el Gobierno por la 'Ley Celaá' Ecoteuve.es 20/11/2020 - 18:12 0 Comentarios

El presentador de Canal Sur carga contra el ejecutivo de Pedro Sánchez

El Pleno del Congreso aprobó este jueves el dictamen de la Comisión de Educación y FP sobre la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como 'Ley Celaá', con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Compromís, Más País y Nueva Canarias.

El texto ha salido adelante con 177 'síes', mayoría absoluta de la Cámara, una mayoría que necesitaba alcanzar para salir adelante, ya que se trata de una modificación de una ley orgánica, frente a los 148 'noes' de PP, Cs, Vox, CC, PRC, UPN y Foro. Por tanto, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario.

El dictamen que se ha aprobado recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como es el caso de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en la enseñanza, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares. Ante esto, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC).

"El castellano es muy rico": Juan y Medio 'dispara' contra el Gobierno por la 'Ley Celaá'

La Ley Celaá ha encontrado también detractores en el mundo de la televisión. Entre ellos, se encuentran Bertín Osborne o Juan y Medio, que ha utilizado su programa en la televisión pública andaluza para disparar contra el Gobierno por la ley aprobada este jueves.

Todo sucedió cuando el presentador de Canal Sur hacía varios juegos de palabras con la palabra 'pies' después de escuchar el tema de Emilio Aragón Me huelen los pies. "Es para que vean ustedes qué rico es el castellano. ¡Uy! He dicho castellano, ¿ahora qué hay que decir? Espérate, desde ayer... ¿qué es esto? ¡Ah, una lengua que va en un vehículo! O tampoco, la han bajado del coche... no lo sé", ha dicho irónico Juan y Medio en una clara pulla al Gobierno.