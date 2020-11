'Stranger Things' desvela los fichajes de su cuarta temporada en Netflix Ecoteuve.es 20/11/2020 - 17:11 0 Comentarios

La exitosa serie de ciencia ficción prepara su regreso a la plataforma de pago

Netflix ha anunciado hoy ocho nuevas incorporaciones al reparto de la cuarta temporada de Stranger Things. La nueva entrega de la ficción, creación de los hermanos Duffer y producida por Monkey Massacre Productions & 21 Laps Entertainment, está actualmente en producción. Los hermanos Duffer son también los productores ejecutivos de la serie, junto a Shawn Levy y Dan Cohen, de 21 Laps Entertainment, e Iain Paterson.

PERSONAJES REGULARES

Jamie Campbell Bower (Cazadores de sombras: Ciudad de hueso, Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet) interpretará a Peter Ballard, un hombre bondadoso que trabaja como paramédico en un hospital psiquiátrico. Cansado de la brutalidad de la que es testigo cada día, ¿Será capaz de hacer algo al respecto?

Eduardo Franco (Súper empollonas, The Binge) interpretará a Argyle, el nuevo mejor amigo de Jonathan, un drogadicto amante de la diversión que entrega, con orgullo, deliciosas pizzas para Surfer Boy Pizza.

Joseph Quinn (Catherine the Great, Howards End) interpretará a Eddie Munson, un audaz metalúrgico de los 80 que dirige el Club Hellfire, el club oficial de D&D de la escuela de Hawkins. Odiado por los que no le entienden, y querido por los que sí lo hacen, Eddie se encontrará en el aterrador epicentro del misterio de esta temporada.

PERSONAJES RECURRENTES

Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld) interpretará al teniente coronel Sullivan. Un hombre inteligente, que no se anda con tonterías y que cree saber cómo acabar con el mal en Hawkins de una vez por todas...

Mason Dye (Bosch, Los Goldberg) será Jason Carver. Jason parece tenerlo todo... Es guapo, rico, una estrella del deporte y sale con la chica más popular del colegio. Pero cuando un nuevo mal amenaza Hawkins, el perfecto mundo de Jason comenzará a desmoronarse...

Nikola Djuricko (Genius, En tierra de sangre y miel) dará vida a Yuri, un sórdido e impredecible contrabandista ruso al que le encantan los chistes malos, el dinero en efectivo y la mantequilla de cacahuete crujiente.

Robert Englund (Franquicia Pesadilla en Elm Street, 'V') interpretará a Victor Creel, un hombre perturbado e intimidante que fue internado en un hospital psiquiátrico tras cometer un terrible asesinato en los años 50.

Tom Wlaschiha (Juego de tronos, Jack Ryan) será Dimitri, un guardia de prisión ruso que se hace amigo de Hopper. Dimitri es inteligente, astuto y encantador, pero... ¿Se puede confiar en él?