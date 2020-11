La bronca de Ana Rosa a Kiko Rivera por su desprecio a una reportera de Telecinco: "Hay que ser educado" Ecoteuve.es 20/11/2020 - 14:57 0 Comentarios

La presentadora de Mediaset estalla contra el hijo de Isabel Pantoja

El Programa de Ana Rosa ha vuelto a poner sobre la mesa de debate de su club social la guerra abierta que ha estallado entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. El pasado viernes, el hijo de la tonadillera se sentó en Telecinco para despellejar públicamente a su madre, a la que acusó de robarle dinero de la herencia que le había dejado Paquirri después de su trágico fallecimiento.

Esta noche, Mediaset emitirá una nueva entrega de Cantora, herencia envenenada, el especial en el que Kiko Rivera sacó a relucir todos los trapos sucios de su familia. En esta ocasión, Jorge Javier Vázquez tendrá la oportunidad de entrevistar en directo a Teresa Rivera, hermana de Paquirri, para que saque a relucir nuevos detalles de lo ocurrido con el testamento del diestro.

Lea también: "Hay algo más": la confesión de Toñi Moreno, "cercana al sufrimiento" de Kiko Rivera, sobre Isabel Pantoja

En un momento dado de la mañana, Joaquín Prat ha interrumpido a sus colaboradores, dado que una de las reporteras del programa se encontraba a las puertas de la casa de Kiko Rivera. El DJ estaba llegando a su domicilio y se produjo un momento de tensión ante las cámaras del magacín matinal de Telecinco.

La bronca de Ana Rosa a Kiko Rivera por su desprecio a una reportera de Telecinco: "Hay que ser educado"

Leticia Requejo anunció a los presentadores del Mediaset que en esos mismos instantes estaba llegando Kiko Rivera a su casa, por lo que iba a poder preguntarle sobre la polémica que él mismo ha sacado a relucir delante de toda España. Tras salir de su coche, Kiko hizo un desprecio a la periodista, ignorándola por completo antes de entrar en su domicilio.

Lea también: Sofía Suescun 'destroza' a Kiko Rivera: "No tiene ni para comer y se compra una PlayStation"

Kiko Rivera, que llegó a su calle con la música de su coche a todo volumen, se bajó del vehículo de malas maneras, sin saludar a la reportera, a la que dejó plantada con un portazo en la cara. Requejo le dio las gracias a pesar del feo que le acababa de hacer y que encendió a Ana Rosa Quintana.

"¿Para qué le das las gracias? Si ni siquiera te ha mirado", le dijo a su reportera la presentadora. "Tú eres muy educada, y Kiko si no es con la hucha no habla. A mí me da exactamente igual, Kiko puede tener toda la razón del mundo, pero hay que ser educado", añadió enfadada Ana Rosa. "Kiko y cualquier persona están en su derecho de no decir nada, pero decir 'buenos días y muchas gracias'... que esas criaturas llevan cuatro días en la puerta de su casa", le reprochó.