¿Quién es Teresa Rivera, la hermana de Paquirri que se sienta en lo nuevo de 'Cantora: la herencia envenenada'?

La enemiga de la Pantoja coge el testigo del DJ para remover el pasado de la tonadillera

Después de reventar los audímetros con la entrevista que ofreció Kiko Rivera en Cantora: la herencia envenenada, Telecinco emitirá una segunda entrega del programa este viernes para seguir sacando jugo a la guerra familiar. En esta ocasión, la cadena sienta a Teresa Rivera.

Esta mujer es la hermana de Paquirri y madre de José Antonio Canales. Se podría decir que Teresa Rivera es enemiga de Isabel Pantoja, puesto que nunca tuvieron una buena relación después de la trágica muerte del torero.

Quién es Teresa Rivera y cuántos hermanos tenía Paquirri

El enfrentamiento entre Kiko y la Pantoja ha hecho que la familia Rivera apoye al DJ. Hay que decir que son tres los hermanos de Paquirri: Teresa, Antonio y José, más conocido como Riverita. A diferencia de los dos primeros, que se han sentado en la televisión en varias ocasiones, Riverita ha preferido mantenerse siempre en un segundo plano.

Teresa Rivera ha reaparecido en televisión esta semana después de años alejada y lo ha hecho para apoyar a Kiko. La hermana de Paquirri no le gusta verle sufrir porque "lo está pasando muy mal", pero que por otra parte se alegra de que se "esté haciendo justicia".

De hecho, Teresa desveló en Sálvame su intención de recuperar los objetos de su hermano, en alusión a "una cabeza de toro" y algunos trofeos.

Quién es Teresa Rivera, la hermana de Paquirri y 'enemiga' de Isabel Pantoja

Todo apunta a que este viernes, Teresa Rivera echará más gasolina al fuego contra la Pantoja. "No tiene nada bueno, nunca la perdonaré", afirmó hace unos días. De hecho, Kiko no pudo despedirse de su abuelo, Antonio Rivera. "No tiene perdón. Mi padre se murió sin poder abrazar a su nieto".

Por otra parte, Teresa Rivera asistirá a Cantora: la herencia envenenada 2 con las polémicas esmeraldas de Paquirri. Según la versión de la familia Rivera, Isabel Pantoja podría haber hecho un cambiazo a las piedras preciosas que compró el torero en un viaje a Colombia. Para ello, un tasador experto intentará arrojar luz en este asunto analizando si han sido manipuladas o no.

