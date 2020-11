"Cuando te dé un pollazo, no te quejes": la "barbaridad" de Jorge Javier que dejó a Tom Brusse sin palabras Ecoteuve.es 20/11/2020 - 12:16 1 Comentario

El presentador y el marroquí continuaron con su 'coqueteo' en 'La Casa Fuerte'

Después de sufrir un gran ataque de ansiedad en la séptima gala de La Casa Fuerte 2, Tom Brusse recibió el apoyo en directo de Jorge Javier Vázquez. El presentador conectó más tarde con El Jardín Secreto para preguntar al concursante cómo se encontraba. Fue entonces cuando se produjo un intercambio de piropos que desembocaron en "una barbaridad" por parte del catalán.

"¿Puedo hacer algo para consolarte?", le preguntó Jorge Javier al marroquí. "Tengo un problema contigo, me intimidad mucho. Es la pierna vez en mi vida que un hombre me intimida tanto y me cuesta hablar contigo", confesó el concursante, que no sabía si eso "era bueno o era malo".

El presentador aprovechó el guante de Brusse y le propuso subir a la casa para tener una cena a solas, sin su novia Sandra Pica. "Yo soy de mucho comer", bromeó Jorge Javier, que comenzaba a subir el tono de sus comentarios. La cosa no quedó ahí y el coqueteo continuó en la siguiente conexión con los concursantes.

"¿Estáis más tranquilos ya?", le preguntó Jorge Javier a la pareja. "Yo cada vez que te veo me siento mejor", confesó entre risas Tom. "Me subes el ánimo", reconoció entre risas el joven. "Sí, sí, tú a mí también me lo subes", dijo con retintín provocando las carcajadas de los colaboradores presentes en plató.

"Te iba a decir una barbaridad, Tom", advirtió entonces el catalán. "Te iba a decir una barbaridad, no la voy a decir porque si no, mañana salgo en todos los papeles", añadió el presentador mientras la pareja le animaba a contarlo. "Habla, no pasa nada. Ábrete", le pidió Brusse. "Te iba a decir: Mira Tom, cuando te dé un pollazo no te quejes", confesó a carcajadas Jorge Javier. "Claro, estamos aquí con la tontería, con la tonería...", decía el catalán, que reconocía haberse "sonrojado".