Pablo Motos enseña en 'El hormiguero' cómo hacerse una PCR en casa: "Es para que veáis el camino" Ecoteuve.es 20/11/2020 - 11:43 0 Comentarios

El presentador se introduce un bastoncillo en la nariz: "Es acostumbrarse"

Pablo Motos mostró este jueves cómo hacerse en casa una prueba PCR en casa después de entrevistar a Kylie Minogue en El hormiguero. Ocurrió cuando Tamara Flacó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val empezaron a debatir sobre las diferentes pruebas de detección del coronavirus.

"El PCR es el caro, el de antígenos es el que vale cinco euros que te lo cobran a 30... Y todos llevan la historia de la nariz", apuntó el presentador para hablar del Lucira Covid-19-Al-In-One: "La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU acaba de dar de emergencia uno nuevo para hacértelo en casa".

Lea también: El comentario de Briatore que dejó pasmado a Motos en 'El hormiguero': "Os faltan chicas en vuestro baile"

Tanto Nuria como Juan no vieron muy bien la idea. "A mí para hacerme el test me falta valor. Me da muchísimo miedo", dijo él mientras que ella aseguró que prefiere ir "a un sanitario y que me haga el test con todas las garantías a hacérmelo yo, que seguro lo voy a hacer mal".

Así las cosas, Motos empezó a dar una clase de cómo hacerse a uno mismo una PRC. "Tú tienes la nariz y los cachicos de carne. Pues si sigues ahí, hacia atrás, ahí está el agujero", dijo antes de pedir a sus compañeros un bastoncillo de los oídos para mostrarlo en directo. "Es para que veáis el camino", señaló para introducirse hasta el fondo de la nariz el bastoncillo. "Es acostumbrarse".

Pablo Motos hace autocrítica: "No hay ningún filtro de la vacuna"

Por otra parte, Pablo Motos hizo una autocrítica de cómo los medios de comunicación estamos informando sobre la llegada de las vacunas desarrolladas por las farmacéuticas. "No lo podemos estar haciéndolo peor", dijo.

"No hay ningún filtro de la vacuna. Tenemos tanta hambre de vacuna que cuando llegó la noticia de Pfizer arrasó", afirmó incidiendo que aunque los políticos hagan "trampas" y "puñaladas", "los medios no podemos decir una cosa el lunes y otra el martes". "Lo que estamos haciendo es publicidad, microespacios publicitarios de esta vacuna, de la otra...".

Lea también: Pablo Motos insistió en julio sobre los PCR en aeropuertos tras recibir un "mensaje inquietante": "Nos mandaban a la porra"