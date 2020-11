Antonio Pavón llama "golfa" a Marta Peñate y provoca un ataque de ansiedad en Tom Brusse Ecoteuve.es 20/11/2020 - 11:40 0 Comentarios

El concursante recriminó a la canaria su paso por 'La isla de las tentaciones'

La Casa Fuerte ha vivido este jueves un momento de gran tensión por la fuerte bronca que protagonizaron Marta Peñate y Antonio Pavón mientras la canaria se enfrentaba a su 'archienemiga' Samira Salomé. Todo ello, desembocó en un gran conflicto que acabó con Tom Brusse completamente hundido ante las cámaras de Telecinco.

A la vuelta de una publicidad Jorge Javier Vázquez informaba a los espectadores de que la cosa se había ido de madre durante el descanso: "Se ha liado. Los que habéis estado en plató habréis visto el gran ataque de ansiedad de Tom por una cosa que se ha formado entre Pavón y él", comentaba el catalán a sus colaboradores.

Lea también: ¿Cuántos años tiene Sonia Monroy?: la edad de la concursante de 'La Casa Fuerte 2'

El presentador conectó con El Jardín Secreto, donde apareció Albert tratando de consolar a Marta Peñate: "Marta la gente que te conoce sabe quién eres", decía para tranquilizarla. "Marta, ¿qué ha pasado?", le preguntó entonces Jorge Javier. "Pavón me ha tachado de loca pero me ha dicho en la cara que soy una golfa y perdona que te diga pero no lo soy. La he cagado pero eso no es ser golfa. Chico, que estamos en el siglo XXI, que una persona la puede cagar. Toda la casa me habló mal de ti y dije que te quería conocer. Vaya pringada. Además de golfa, pringada", le recriminaba al extorero.