Antena 3 quiere repetir el éxito de 'Mask Singer' con un nuevo formato: 'I Can See Your Voice' Ecoteuve.es 20/11/2020 - 11:35 0 Comentarios

Atresmedia adquiere un programa coreano que ya se ha adaptado en varios países

Tras el éxito de Mask Singer, Atresmedia acaba de comprar un nuevo formato del mismo corte que está cosechando éxito en varios países. Se trata de I Can See Your Voice.

El programa, original de la productora CJ ENM, nació en Corea del Sur, como Mask Singer, y ya ha sido adaptado en países como EEUU (FOX), Países Bajos (RTL4), Alemania (RTL) y Tailandia (Workpoint), entre otros. Reino Unido (BBC One) ya ha adquirido los derechos y Alemania (RTL) ha renovado por una segunda temporada.

Este guessing show estará producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Warner Bros. ITVP España, responsable de programas como First Dates o Pesadilla en la cocina.

Lea también: Cristina Rodríguez hace un spoiler de 'Mask Singer' y desvela un secreto del programa de Antena 3

¿Qué es y cómo funciona 'I Can See Your Voice'?

I Can See Your Voice es un guessing show musical en el que, con la ayuda de un grupo de famosos y un artista invitado de renombre, un concursante tendrá que adivinar si unos 'cantantes misteriosos' son buenos o malos vocalistas, sin oírlos cantar. Tan sólo por su apariencia, su forma de moverse, de hacer playback o su actitud en el escenario.

Lea también: 'Mask Singer': ¿Qué famoso se esconde bajo la máscara del monstruo?

Con la ayuda de una serie de pistas, y de la opinión, comentarios y ayuda de los famosos y del artista invitado, el concursante luchará por un premio en metálico para el que necesitará buenas dosis de intuición, de análisis de los detalles y de buen humor.

Cantantes de excelente calidad artística, desastrosos vocalistas, éxitos musicales del momento, comentarios hilarantes, ingenio y mucho humor se dan la mano en este nuevo programa de música, famosos, puro entretenimiento e intuición.

Youtube Video

El éxito de 'Mask Singer' en Antena 3

Mask Singer se ha convertido en uno de los éxitos de la temporada. Se estrenó en Antena 3 con más de un 27% y en sus dos siguientes galas se ha estabilizado por encima del 23%. Es líder de la noche a gran distancia de La que se avecina (14%) y el espacio que mejor funciona en el prime time de Antena 3.