"¿Me lo vas a explicar a mí?": tensa bronca de Ana Rosa y Esther Palomera por la educación de sus hijos

La Ley Celaá provoca una fuerte discusión entre la presentadora y su colaboradora

La Ley Celaá ha provocado una discusión en El programa de Ana Rosa entre la propia presentadora del espacio y la periodista Esther Palomera, colaboradora habitual del magacín de Telecinco.

"¿Qué es lo que pasa? Que la propia enseñanza privada se queja de que la concertada está compitiendo deslealmente con ella", ha argumentado Palomera sobre la polémica respecto a los cambios que afectan a la enseñanza concertada.

Ana Rosa Quintana no estaba de acuerdo. "Vamos a ver, para entrar en la concertada tienes las mismas condiciones que para entrar en la...", ha dicho la presentadora, aunque no ha conseguido acabar la frase. "No, no", ha interrumpido Palomera.

"¿Me lo vas a explicar a mí? Que tengo un colegio concertado buenísimo al lado de mi casa, que no han aceptado a mis hijos porque hay otros niños que necesitan más esas plazas. No puedes ir a un colegio concertado y decir: 'Quiero que venga mi niño'. No puedes", ha insistido Ana Rosa.

"Me estás dando la razón, la enseñanza concertada no puede excluir a niños cuando quieren matricularse y lo lo hace", ha apuntado Palomera. "No, al contrario", ha vuelto a indicar Quintana. Pero Palomera ha continuado con su argumento: "Me estás diciendo que has querido matricular a tus hijos en una escuela financiada por fondos públicos y que no los han admitido, lo cual tienen prohibido".

"No, te estoy diciendo lo contrario", ha dicho Ana Rosa. "Para entrar en un colegio concertado hay unos requisitos, una puntuación y resulta que a lo mejor por donde vives o por tu renta, no te dejan entrar".

