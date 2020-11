"Cromañones de mente": la conversación de María Galiana y Jesús Cintora en TVE sobre Vox y el machismo Ecoteuve.es 19:55 - 19/11/2020 1 Comentario

El periodista entrevista a la actriz de 'Cuéntame' en 'Las cosas claras'

Jesús Cintora ha entrevistado en su cuarto programa de Las cosas claras a María Galiana. Nada más entrar en directo, el periodista le preguntaba a la actriz que da vida a Herminia en Cuéntame por la oposición de Vox a suscribir un texto de condena a la violencia machista.

"Es muy difícil terminar con esta lacra que hay ahora porque yo creo que, en general, el hombre todavía no ha perdido ese sentido de propiedad que ha heredado de generaciones ancestrales", ha empezado respondiendo.

"El hecho de que la mujer se piense que es una persona que tiene inteligencia, que tiene libertad, que tiene derecho, que debe hacer de su vida lo que quiere y que debe tener una profesión eso es tan difícil, todavía, de asimilar".

"Cromañones de mente": María Galiana, Jesús Cintora y Vox

"Hay una serie de mujeres y no en un número menor que les parece muy bien el papel que a lo largo de la historia han desempeñado las mujeres como es poder votar, tener un cargo político o reivindicar una serie de derechos y la igualdad en la ley".

"Pero que no les parece mal que sea el hombre el que dirige, el que tiene la autoridad y el que decide por los dos. Y esas son las mujeres que forman parte de esos partidos y las que sustentan esa filosofía. Hay mujeres que no están dispuestas a ser independientes", ha continuado asegurando Galiana.

Cintora ha seguido incidiendo en que Vox no ha firmado esta declaración y ha hablado de "cromañones de mente". "Es muy cómodo que piensen por una. Es muy cómodo decir tú respondes a un marido y yo solo me preocupo de lo que me tengo que preocupar y ese es el caldo de cultivo de ese machismo latente que tenemos todavía", ha denunciado la actriz de 85 años.

