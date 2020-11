"Hay algo más": la confesión de Toñi Moreno, "cercana al sufrimiento" de Kiko Rivera, sobre Isabel Pantoja Ecoteuve.es 19/11/2020 - 17:55 0 Comentarios

La presentadora reapareció como tertuliana improvisada de 'El Programa de AR'

Toñi Moreno se convirtió este jueves en tertuliana improvisada de El Programa de Ana Rosa. La presentadora acudió al plató de Telecinco para promocionar su nuevo libro ¿Cómo ser madre después de los 40? y Ana Rosa acabó pidiéndole que se mojara en el que ya es uno de los conflictos del año: la inesperada guerra abierta entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

Toñi Moreno comenzó dando detalles sobre su libro, en el que asegura que ha contado cosas sobre su vida que jamás pensó que iba a reconocer. "No lo he releído, me he abierto tanto que ahora me hubiese encadenado en la puerta de la imprenta para que no saliera", confesó.

"La realidad es que la maternidad es dura, que te cambia la vida completamente, a mi me hubiera gustado que me hubieran contado otras cosas. En el libro pongo: 'cuanto daño ha hecho Ana Rosa' porque esa esa la realidad, esta señora tuvo dos niños con 48 y nos hizo ver a todos que se podía", bromeó la periodista. "He escrito el libro para que mi hija cuando lo lea sepa la realidad de su historia", ha desvelado.

Tras centrarse en el tema principal de su libro, Moreno decidió mojarse sobre el llamado Caso Cantora y la herencia 'envenenada' de Paquirri. "Yo hablo mucho con Irene [Rosales] y estoy muy cercana al sufrimiento que está pasando Kiko", empezó desvelando la gaditana, sorprendiendo al resto de colaboradores.

"Creo que no ha hecho bien de hacerlo en televisión, aunque tampoco sabemos lo que ha pasado antes para sentarse en un plató y hacerlo", aseguró Toñi antes de dejar caer que "no solo se trata de un tema de pasta y de herencia", sino que "hay algo más".