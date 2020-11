Sofía Suescun 'destroza' a Kiko Rivera: "No tiene ni para comer y se compra una PlayStation" Ecoteuve.es 19/11/2020 - 17:46 0 Comentarios

La navarra se posiciona del lado de la Pantoja: "A una madre hay que cubrirla siempre"

Cada vez son más los rostros de Telecinco que se mojan en el conflicto familiar entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Sofía Suescun ha sido rotunda este jueves en Ya es mediodía a la hora de sentencia al DJ por lo que hizo a su madre el viernes en la potentísima entrevista que concedió en televisión.

"Pues por muy convincente que pareciera el discurso que dio el viernes, no me creo nada", ha dicho la navarra recordando que "en 2015 se le preguntó si estaba de acuerdo en el reparto de los bienes de Paquirri y dijo que no lo estaba".

"El 2 de agosto no me creo que se haya dado cuenta que todo estuviera ahí", ha proseguido diciendo en alusión a la famosa habitación de Paquirri. "37 años, estás en una casa, lo has visto y simplemente ahora te aprovechas de tu madre para venderla y para dejarla mal. Él ya lo sabía".

Sofía Suescun se moja en la guerra Kiko Rivera-Isabel Pantoja

"A una madre hay que cubrirla siempre, haga lo que haga. No puede ser que la Pantoja sea la mala, yo no estoy de acuerdo en eso. Creo que siempre ha intentado cubrir a sus hijos en la medida que ha podido".

"Este señor aprovecha ahora que, como todo el mundo sabe, ha pedido ayuda e, incluso no ha tenido ni para comer, e intenta sacar un beneficio económico de esto", ha rematado. "Encima para comprarse una PlayStation y sudaderas de marca cara, ¡alucinante!".

