Dani Martínez y "la hostia más dura" de su carrera: le echaron de una exitosa serie Ecoteuve.es 19/11/2020 - 16:49 0 Comentarios

El presentador de Mediaset tuvo un papel en una famosa ficción de La Sexta

Dani Martínez se ha acabado consolidando como uno de los rostros más populares de la televisión. Hace unos años, el cómico fichó por Mediaset para presentar El Concurso del Año de Cuatro y para sustituir a Eva Isanta en la mesa del jurado de Got Talent España. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas en la carrera profesional del leonés.

El humorista ha confesado que, hace casi 15 años, estuvo a punto de tirar la toalla y abandonar los focos después de la desagradable experiencia que vivió en el que fue uno de los mayores fenómenos de los 2000. Dani Martínez ha calificado ese momento, durante una entrevista con Ricardo Moya en El sentido de la birra, como "la hostia más dura" de su trayectoria.

Lea también: Dani Martínez protesta por las molestas promociones de Mediaset en pantalla

"Globomedia me había seleccionado para un programa que se grababa en Argentina, y antes de irme, Luis San Narciso, uno de los directores de casting más grandes, me llama y me dice que dice que quería hacer una serie conmigo," empezó relatando, en alusión a SMS, la ficción adolescente que arrasó en los comienzos de La Sexta.

Dani Martínez y "la hostia más dura" de su carrera: le echaron de una exitosa serie

"Estaban Mario Casas, Yon González, Amaia Salamanca, María Castro.... Y yo era uno de los protagonistas junto a Amaia Salamanca. Grabé tres semanas o por ahí y algo no fue bien", recordó ya entre risas el humorista, que desveló que fue Televisa, una de las socias de la producción, la que dio dos indicaciones sobre su personaje.

Lea también: Críticas a Dani Martínez en Twitter por sus bromas a El Langui en Mi casa es la tuya

"Mido 1,86 y Amaia Salamanca no es muy alta, así que decían que parecía que me iba a liar con la madre en vez de con la hija. Y aparte de eso decían que, como mi personaje llegaba a un colegio de pijos y le hacían bullying, para pegar a un tío de 1,86 hacían falta tíos de 2 metros", señaló Martínez, que contó que acabó siendo expulsado del proyecto.

"Me dijeron que no les cuadraba para el papel y que iban a reemplazarme. Entonces tenía 23 o 24 años, era el protagonista de una serie y de repente me fui a mi casa", reflexionó el presentador, que en cambio vio cómo todos los protagonistas de SMS dieron el salto a otras series de éxito. "Después de eso Mario Casas a Los hombres de Paco, Yon González a El internado, María y Amaia a Sin tetas no hay paraíso... Y yo en mi casa. Era duro porque te das cuenta de que fue una buena plataforma para todos", reconoció.

Finalmente, Dani Martínez explicó que las vueltas de la vida hizo que gracias a su paso por SMS, Globomedia le dio una segunda oportunidad en su torpedeada carrera como actor. "La misma productora es la de Aída y luego me llamaron. Si me dices que no iba a hacer SMS por hacer Aída, te lo habría comprado en el momento", concluyó.