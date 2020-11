Risto Mejide destapa la 'trampa' del Gobierno con la bajada del IVA en las mascarillas: "Nos la han colado otra vez" Ecoteuve.es 16:45 - 19/11/2020 0 Comentarios

El presentador critica que esa rebaja se haya producido solo en las quirúrgicas

"Me he dado cuenta de que me la han colado. Así tal cual". Así de rotundo ha empezado Risto Mejide su programa este jueves con la intención de destapar la triquiñuela del Gobierno en el anuncio que hizo sobre la bajada del IVA de las mascarillas que tanto les costó hacer.

Para ello, el presentador ha puesto sobre la mesa tres tipos de mascarillas: "La higiénica, que lleva muchísima gente por la calle; la quirúrgica, que es un poquito más gruesa y la FFP2, que es la que llevamos los hipocondríacos".

"Nosotros llevamos semanas hablando de que había que bajar el precio de las mascarillas, ¿verdad? Las mascarillas, en general, sin especificar. Después llegó el Gobierno y dijo 'no os preocupéis, hemos escuchado y bajamos el precio de las mascarillas".