Bronca entre González Terol (PP) y Mónica López por el fichaje de Cintora en TVE: "Es una cacicada de Rosa María Mateo"

"Está prohibido desde 2006 que se externalicen los programas informativos"

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha acudido este jueves al programa La hora de La 1, presentado por Mónica López. El dirigente ha hablado de la actualidad política pero el enganchón con la presentadora se ha producido por un tema de corte televisivo.

Mónica López ha comenzado la entrevista hablando de los test de antígenos y González Terol ha pedido hacer antes un comentario sobre TVE. "Mónica, me vas a permitir que me solidarice con los 6.500 trabajadores que han denunciado la externalización del programa que dirige Jesús Cintora. Algo que está prohibido desde 2006, porque esta casa no depende del Gobierno, depende del Parlamento".



El dirigente del PP se refiere a la contratación de una productora para el programa Las cosas claras, de Cintora, algo que ha sido llevado ante la justicia por los sindicatos de TVE.

La entrevista ha continuado por otros derroteros de la actualidad hasta que al final de la charla Mónica López ha recuperado otro tema televisivo. No le ha preguntado por TVE, sino que ha preferido poner sobre la mesa el "recorte de 14 millones de euros y la eliminación de unos de los canales de Canal Sur" en Andalucía.

González Terol: "Una cacicada de Rosa María Mateo"

En ese momento, González Terol ha recuperado su crítica a TVE y ha vuelto a hacer referencia a los profesionales que "ven cercenados sus derechos y soliviantada una ley que prohíbe externalizar los informativos como ha hecho Rosa María mateo con una cacicada", ha dicho.

"Me encanta la capacidad de los políticos de dar la vuelta a todo", ha protestado López. "Yo le he preguntado por Canal Sur", ha insitstido la presentadora. El diputado del PP, no obstante, ha continuado con su crítica.

"No sé si hay una ley que prohíbe cerrar un canal de Canal Sur, pero sí hay una ley que prohíbe que un programa de informativos se externalice vulnerando la pluralidad de un medio público que no depende del Gobierno sino del parlamento".